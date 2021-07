Mercato: Ben Arfa ne viendra pas à l’OM

Hatem Ben Arfa et Jorge Sampaoli, l'entraîneur de l’OM, ont bien échangé début juin à la demande du joueur, libre depuis son départ de Bordeaux. Mais son profil n’a pas été retenu.

Une nouvelle piste est venue s’ajouter aux nombreuses associées à l’OM lors du mercato. Mais elle s’est déjà évaporée. L’idée d’un retour de Hatem Ben Arfa (34 ans) au club dix ans après son départ (2008-2010) a fleuri dans la courant de la journée de mardi. Selon les informations de RMC Sport, le milieu de terrain offensif a bien rencontré - à sa demande - Jorge Sampaoli, entraîneur marseillais. Cette entrevue s'est tenue le 4 juin en visioconférence par l’application Zoom.

Une rencontre de vingt minutes

Le contenu de la conversation d'une vingtaine de minutes est resté privé mais deux semaines plus tard, le profil de "HBA" n'a finalement pas été retenu et l'OM a clos le dossier. Ben Arfa et Sampaoli se connaissent depuis 2016. Alors entraîneur du FC Séville, Sampaoli souhaitait recruter l’international français (15 sélections, 2 buts) qui sortait d’une grosse saison avec l’OGC Nice.

Les deux hommes s’étaient alors rencontrés au Brésil et Ben Arfa était tout proche de signer avec le club sévillan. Mais il s'était finalement engagé avec le PSG, où il a passé deux saisons (2016-2018). Depuis, Ben Arfa a enchaîné les courtes expériences à Rennes (2018-2019), Valladolid (de janvier à août 2020), puis Bordeaux (octobre 2020-juin 2021).

Il souhaite poursuivre sa carrière et a donc tenté le coup avec Marseille. Mais cela ne se fera pas. Le club est engagé dans une politique de recrutement très active avec les signatures de Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Cengiz Ünder et Matteo Guendouzi. D’autres arrivées sont attendues avec le gardien Pau Lopez et le défenseur Luan Peres.