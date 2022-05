Mercato: Bernardo Silva dans le viseur du Barça et de Xavi

Selon Mundo Deportivo, le profil du milieu de terrain de Manchester City Bernardo Silva plait beaucoup au FC Barcelone, surtout en cas de départ de Frenkie de Jong.

La saison 2021-2022 n’est pas encore terminée que le Barça planche déjà sur l’effectif du prochain exercice. Avant d’aborder sa première saison pleine comme entraîneur du Barça, Xavi a déjà une petite idée du milieu de terrain qu’il souhaite diriger à partir de l’été prochain. Selon Mundo Deportivo, Bernardo Silva fait partie des renforts possibles au prochain mercato. Le technicien catalan veut deux joueurs techniques, capables de garder le ballon et adroits face au but dans son futur milieu de terrain à trois devant Sergio Busquets. Pedri est déjà là mais Bernardo Silva a le profil parfait pour former ce duo attendu. Au Barça, on apprécie beaucoup la clairvoyance, l’intelligence de jeu, la maitrise et les coups de pétard du Portugais de Manchester City.

De Jong, la clé du transfert ?

Xavi n’a pas oublié que le Barça de Guardiola a connu ses plus belles heures avec le duo que l’actuel coach barcelonais formait avec Andres Iniesta. Retrouver une doublette complémentaire Pedri-Silva pourrait permettre aux Blaugrana de retrouver leur rayonnement dans l’entrejeu. Et des résultats plus conformes aux ambitions du club. Le joueur de 27 ans est sous contrat avec City jusqu’en juin 2025. Il a déjà exprimé par le passé son souhait de quitter l’Angleterre pour se rapprocher de ses parents au Portugal. Par ailleurs, son agent, Jorge Mendes, entretient d’excellents rapports avec la direction du Barça.

A ce jour, le club catalan n’a pas encore approché Manchester City en vue d’un transfert de l’ancien Monégasque. Une opération conditionnée aussi par le sort de Frenkie de Jong. Un départ du Néerlandais (à MU ?) pourrait faciliter les négociations. Mais De Jong est loin d’être parti et en attendant d’éventuelles discussions Barça-City, Bernardo Silva, déçu après l’élimination en Ligue des champions contre le Real, va tenter de remporter un 4e titre de champion d’Angleterre avec les Skyblues.