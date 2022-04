Barça: bonne nouvelle en Catalogne, Xavi annonce le retour d'Ansu Fati contre Majorque

Victime d'une blessure aux ischio-jambiers en novembre dernier, dont il a rechuté immédiatement lors d'une courte reprise en janvier, Ansu Fati devrait enfin être de retour dans le groupe du FC Barcelone qui affronte Majorque dimanche soir.

Ansu Fati devrait être de retour avec le FC Barcelone ce week-end contre Majorque après sa blessure. C'est ce qu'a annoncé Xavi Hernández lors de la conférence de presse ce samedi, alors que le Barça joue pour rester dans les places qualificatives à la Ligue des champions. "Nous donnerons la liste et Ansu sera là, a annoncé Xavi, tuant tout suspense. Il se sent très à l'aise et fait des efforts. Demain, il jouera au moins quelques minutes."

"Il a retrouvé sa vitesse et ses sprints et est donc prêt à jouer"

Le jeune joueur de 19 ans connaît une saison très compliquée, entrecoupée par les blessures, entre sa récupération de sa triple opération au ménisque, une première rechute, puis une blessure aux ischio-jambiers avec rechute. Ansu Fati a fait l'essentiel de sa récupération à Madrid, après avoir refusé de se faire de nouveau opérer, et est depuis rentré à Barcelone où il avait repris les entraînements collectifs il y a trois semaines.

L'entraîneur des Blaugrana est revenu sur ce long processus de récupération de celui qui pourrait être de retour dans le groupe de Luis Enrique pour les matchs de Ligue des nations en juin prochain : "Il a décidé de faire le traitement conservateur. Nous avons contrôlé sa graisse, tout l'aspect musculaire, la nutrition... Pour qu'il ne rechute pas. Nous prenons bien soin de lui, nous savons que c'est un joueur spécial. Pour l'instant, les sensations sont très bonnes. Il a retrouvé sa vitesse et ses sprints... Très bien. Il est donc prêt à jouer."

"Ansu est un joueur différent, il doit être très important"

"Il est heureux, il sourit, assure Xavi. C'est un joueur qui fait la différence et c'est dommage de ne pas l'avoir eu tous ces mois. C'est un joueur spécial." Son retour est très largement scruté en Catalogne, mais l'entraîneur catalan a tenu à lui retirer toute pression, avant cette réception de l'équipe des Baléares : "Le crack doit être l'équipe. Je comprends le football comme un jeu collectif. S'il s'agit d'un seul joueur, lorsqu'il échoue, l'équipe ne joue pas. On doit se serrer les coudes, et chacun donnant le meilleur à son propre poste. Ansu est un joueur différent, il doit être très important. Mais il n'y a pas un seul crack, je ne l'ai jamais compris comme ça. Il y a différents joueurs qui sont là pour le groupe, oui."



Xavi a également souligné la polyvalence d'Ansu Fati, qui peut jouer aussi bien sur l'aile que devant. "Je le vois dans les deux positions. Sur l'aile et au centre. Il a un grand sens du but et doit être proche de la surface. Il a cet instinct et cette étoile qui font que lorsque l'équipe a besoin d'un but, il porte l'équipe pour l'obtenir."