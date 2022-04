City-Real: Bernardo Silva "un peu frustré" de ne pas avoir gagné avec plus d'écart

Dominateur ce mardi soir lors de sa demi-finale aller de Ligue des champions, Manchester City ne l'a emporté que d'un but contre le Real Madrid (4-3). De quoi laisser plein d'espoir aux Madrilènes pour le retour, et quelques regrets à Bernardo Silva...

Un match dingue. Alors que débutaient ce mardi soir les demi-finales de la Ligue des champions, le duel aller entre Manchester City et le Real Madrid a débouché sur une magnifique rencontre, et une courte victoire des Anglais à l'Etihad Stadium (4-3, sur RMC Sport 1). De quoi laisser de l'espoir aux Merengue avant le retour à Santiago-Bernabeu, et quelques regrets à Bernardo Silva. Car City a dominé les débats, et toujours fait la course en tête.

"On est un peu frustrés de ne pas avoir gagné avec plus d'écart, mais je pense qu'on a fait un très bon match, a déclaré le Portugais au micro de Canal+. On a très bien commencé, on a pressé, on a créé des occasions. Il aurait fallu mieux préserver notre avantage. Mais bon c'est la Ligue des champions, on sait les joueurs qu'ils ont devant, surtout Benzema et Vinicius qui nous ont fait mal. Ça reste un bon résultat, mais on sait qu'à Madrid ça ne va pas être facile."

"Ils ont le talent devant pour faire beaucoup avec pas beaucoup"

En attendant, l'ancien Monégasque - élu homme du match - a marqué mardi un superbe but, sur une lourde frappe en seconde période. "J'ai eu de la chance que ce soit cadré, mais je suis content", sourit-il.

Et de saluer le réalisme madrilène: "C'est une équipe qui n'a pas besoin de beaucoup pour faire mal. On a créé beaucoup plus d'occasions qu'eux, mais il y a 4-3 au final. C'est une équipe spéciale, ils ont le talent devant pour faire beaucoup avec pas beaucoup." Autant dire qu'il faudra se méfier lors du match retour.