Mercato: Bielsa confirme qu’il entraînera Bilbao… selon le résultat des élections

Marcelo Bielsa a confirmé ce lundi qu’il avait accepté d’occuper le poste d’entraîneur de l’Athletic Bilbao si Iñaki Arechabaleta remporte les élections prévues à la fin de la semaine.

Le retour de Marcelo Bielsa à Bilbao se précise. L’entraîneur argentin a confirmé qu’il occuperait le banc de l’Athletic si Iñaki Arechabaleta remporte l’élection pour la présidence du club qui se tiendra vendredi. Bielsa fait partie du projet présenté par Arechabaleta, qui souhaite convaincre les socios et qui est le seul des trois candidats à avoir annoncé qui serait son entraîneur en cas de victoire.

Quand il a reçu la proposition du candidat, Marcelo Bielsa n’a toutefois pas immédiatement accepté. "J’ai observé l’équipe et j’ai dit à Iñaki qu’elle jouait bien et que le mieux, pour l’Athletic, était que l’entraîneur en place (Marcelino) continue, a expliqué l’Argentin ce lundi. Le projet n’était pas terminé, il pouvait encore développer l’équipe et grandir."

"Après la décision de Marcelino, j’ai pensé à donner une réponse positive"

Sauf que Marcelino a décidé de quitter Bilbao fin mai, laissant le champ libre. "Après la décision de Marcelino, j’ai pensé à donner une réponse positive", a raconté Bielsa. Il pourrait donc faire son retour neuf ans après avoir quitté le Pays Basque.

Iñaki Arechabaleta n’est pas forcément le favori de cette élection, mais l’annonce du possible retour de Marcelo Bielsa pourrait faire la différence dans les urnes. Lors de son premier passage au club, 'El Loco' avait mené l’Athletic Bilbao à une finale de Ligue Europa et une finale de Coupe du Roi.