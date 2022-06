Mercato: Griezmann met fin à la rumeur Bilbao

Evoqué ces derniers jours du côté de l'Athletic Bilbao, en cas d'arrivée de Marcelo Bielsa sur le banc du club basque, Antoine Griezmann ne pense pas du tout à un départ. Le Français veut rester à l'Atlético de Madrid cet été.

Il s’est personnellement chargé d’éteindre la rumeur. Sans même avoir besoin de prendre la parole. Sur Twitter, Antoine Griezmann a "liké" vendredi les messages de deux journalistes démentant les rumeurs évoquant son possible départ cet été vers l’Athletic Bilbao. Le message est donc clair : cette piste est fausse et à oublier.

Tout est parti de la presse espagnole. En début de semaine, le journal madrilène AS a rapporté un intérêt de Bilbao pour Marcelo Bielsa. Candidat déclaré pour la présidence du club basque, Iñaki Arechabaleta envisagerait de rapatrier Bielsa, libre de tout contrat après son éviction de Leeds en février dernier.

Griezmann veut rester à l'Atlético

Entre juillet 2011 et juin 2013, El Loco avait déjà été aux commandes de l'Athletic, qu'il avait notamment emmené en finale de la Ligue Europa (perdue 3-0 en 2012 contre l'Atlético de Madrid). D'après AS, Bielsa se serait déjà mis au travail. Il aurait également soumis ses idées de transferts à Arechabaleta.

Avec un objectif : recruter Griezmann, un joueur qu'il adore. Problème, le champion du monde (31 ans) n'est visiblement pas intéressé par un transfert du côté de Bilbao. Et ce pour plusieurs raisons. Selon AS, il ne se voit pas rejoindre le rival historique de la Real Sociedad, où il a évolué entre 2005 et 2014.

Malgré un retour compliqué à l'Atlético, et des performances pour le moins décevantes depuis de longs mois (huit buts et sept passes décisives en 39 apparitions cette saison), Griezmann n'a qu'une envie : rester chez les Colchoneros, qui seront obligés de l'acheter au Barça pour 40 millions d'euros s'il joue un minimum de 45 minutes dans plus de 50% des matchs de l'Atlético sur deux ans.

"Je le considère comme faisant partie des trois ou quatre meilleurs joueurs d'Europe. C'est un joueur de l'Atlético, il est sous contrat et il va continuer ici", avait expliqué le mois dernier le président du club rojiblanco, Enrique Cerezo.