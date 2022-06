Mercato: Marcelo Bielsa proche d'un retour à l'Athletic Bilbao

Libre depuis son départ de Leeds en février, Marcelo Bielsa va-t-il reprendre du service à l'Athletic Bilbao? Selon La Nacion et de Radio Popular, l'entraîneur argentin de 66 ans a un accord avec l'un des candidats (Iñaki Arechabaleta) aux élections du club.

Avant de défendre les couleurs de l'Olympique de Marseille pour une saison et un match, Marcelo Bielsa s'était illustré pendant deux ans (2011-2013) à l'Athletic Bilbao en atteignant les finales de la Ligue Europa et de la Coupe d'Espagne. Selon La Nacion et Radio Popular, il pourrait faire très prochainement son grand retour dans le Pays basque. Aujourd'hui libre de tout contrat, l'entraîneur argentin aurait un accord avec l'un des candidats aux élections du club. Celles-ci sont imminentes: elles sont prévues le 24 juin.

Iñaki Arechabaleta est le candidat en question. Il semble fort probable qu'il annonce son accord avec Marcelo Bielsa à quelques jours du scrutin. Ce qui, au regard de la popularité du "Loco", pourrait être décisif dans la course à la présidence.

170 matchs à Leeds

Marcelo Bielsa, 66 ans, est disponible depuis son départ de Leeds en février dernier. De mauvais résultats et un risque de relégation avaient poussé les dirigeants à mettre un terme à une collaboration longue de trois ans et demi. Son bilan, en 170 matchs, était de 81 victoires, 30 nuls, 59 défaites et 1 promotion du Championship à la Premier League. C'est son expérience la plus longue dans un club.

En cas de retour à Bilbao, Marcelo Bielsa prendrait la succession de Marcelino. Ce dernier a échoué à décrocher une qualification pour une compétition européenne. L'équipe a terminé le championnat à la 8e place, à quatre points de Villarreal, qui disputera la Ligue Europa Conférence.

Dernièrement, Marcelo Bielsa était évoqué du côté de l'Amérique du Sud. La fédération bolivienne de football avait admis des "contacts" en mars, en vue d'une nomination au poste de sélectionneur de l'équipe nationale.