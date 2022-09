Mercato: Bielsa pourrait rebondir au Brésil

À la recherche d'un nouvel entraîneur suite au renvoi de Lisca, le club brésilien de Santos a trouvé sa cible principale. Selon Globo, il s'agit de Marcelo Bielsa. Libre depuis son départ de Leeds la saison dernière, l'Argentin ne sera toutefois pas facile à recruter selon le média brésilien.

Aimé par les fans de football là où il passe comme à l’Olympique de Marseille et Leeds plus récemment, Marcelo Bielsa pourrait bientôt retrouver un banc de touche. Cette fois-ci pas en Europe, mais en Amérique du Sud.

S’il a déjà officié en Argentine, au Mexique et au Chili, c’est dans un autre pays que Bielsa pourrait débaruquer. Selon Globo, "El Loco" est la cible prioritaire de Santos. Après avoir pris la décision de se séparer de Lisca, le président Andres Rueda aurait entamé des discussions avec l’Argentin. Mais convaincre ce dernier est loin d’être aisé.

En championnat, le club formateur de Neymar ne connait pas une bonne série avec trois défaites consécutives et une 11e place au classement. Spécialiste des retournements de situation comme à Leeds où il avait réussi à faire remonter le club en Premier League, Bielsa pourrait être la solution afin d’améliorer les résultats de Santos.

Pochettino également sur la liste de Santos

Ce n’est pas la première fois que le nom de Bielsa est associé à Santos. En 2013, Globo affirmait qu’un accord entre les deux parties avait été (presque) trouvé, et ce, malgré les difficultés des négociations.

Parmi les exigeances de l'ex-sélectionneur de l'Argentine figuraient: une équipe de quatre assistants, le contrôle absolu du club et une amende de rupture correspondant au montant total du contrat. Mais en raison d'une dernière demande de Bielsa qui était de laisser un de ses adjoints s’occuper de l’équipe avant son arrivée six mois plus tard, l’accord n’avait finalement pas été conclu.

À voir si cette fois, les deux parties arriveront à s’entendre. Mais au cas où, le club brésilien a dressé une liste de noms. Récemment courtisé par l’OGC Nice, Mauricio Pochettino est une cible de Santos mais n’est pas une priorité.