Mercato: le bel hommage de Phillips à Bielsa après son transfert à City

Dans une lettre publiée sur son compte Twitter ce lundi, le nouveau joueur de Manchester City, Kalvin Phillips, a remercié avec beaucoup d'affection son ancien entraîneur à Leeds, Marcelo Bielsa.

C'est le début d'une nouvelle aventure qui attend Kalvin Phillips avec City. Dans les tuyaux depuis maintenant plusieurs jours, le transfert de l'international anglais chez les champions en titre a été officialisé ce lundi. Le milieu de terrain de 26 ans a signé pour six saisons avec les Cityzens contre 58 millions d'euros. Finaliste du dernier Euro, il va ainsi rejoindre plusieurs de ses compatriotes (Sterling, Grealish, Stones, Foden).

Formé à Leeds, Phillips écrit une lettre aux fans

Celui qui a disputé plus de 230 matchs avec Leeds ne pouvait pas ne pas s'adresser, une dernière fois, aux fans des Peacocks. Dans une lettre publiée sur son compte Twitter, il les a chaleureusement remerciés pour toutes ces années. Arrivé au club à 14 ans, Kalvin Philipps quitte ce qu'il considérait comme "sa maison" : "Quand j'étais jeune, je suis allé voir mon tout premier match de Leeds à Elland Road et à partir de ce moment, j'ai su que mon rêve était de mettre ce maillot blanc et de sortir sur ce terrain. Je voudrais remercier toutes les personnes impliquées au club pour avoir fait de Leeds l'un des meilleurs clubs du monde. Chaque manager avec qui j'ai joué m'a fait confiance et m'a appris tout ce que je sais."

"Marcelo Bielsa est le meilleur manager que j'ai jamais rencontré"

Surtout, il a tenu à saluer comme il se doit son précédent coach, l'Argentin Marcelo Bielsa, qui a quitté le club fin février dernier. "Je ne peux pas mentionner Leeds sans mentionner une personne spéciale – Marcelo. Il est le meilleur manager que j'ai jamais rencontré. C'était un homme qui a donné vie au club, il a donné aux joueurs et à toutes les personnes impliquées dans le club la conviction que nous étions assez bons pour revenir en Premier League après 16 ans. Non seulement tu donnes tout au club, mais tu m'as aussi donné tout ce dont j'avais besoin pour devenir la personne que je suis aujourd'hui sur et en dehors du terrain."

Un hommage appuyé pour l'ancien entraîneur de l'OM, toujours en quête d'un nouveau défi. Depuis quelques semaines, un rapprochement entre "El Loco" et l'Athletic Bilbao est évoqué, sans que cela n'ait abouti.