Mercato: Boateng attendu à Lyon pour sa visite médicale

L’Olympique Lyonnais est tout proche de s’offrir Jérôme Boateng. Le défenseur allemand de 32 ans, libre depuis son départ du Bayern Munich, est attendu ce mardi dans le Rhône pour passer sa visite médicale. Avant la signature de son contrat.

L’Olympique Lyonnais est en passe de réaliser un très gros coup en cette fin de mercato, avec le recrutement de Jérôme Boateng. Le défenseur allemand est attendu ce mardi dans le Rhône afin de passer sa visite médicale. Si elle est concluante, le défenseur allemand signera son contrat de deux ans dans la foulée. Un renfort de choix pour Lyon, d’autant que le joueur de 32 ans est libre depuis son départ du Bayern Munich, où il a évolué durant dix ans.

L’affaire pourrait se boucler d’ici la fin du mercato. Ou même un peu après. Le fait que Boateng soit libre permet à l’OL de pouvoir l’enrôler à tout moment, sans tenir compte de la fenêtre officielle des transferts. Mais les choses pourraient tout de même se finaliser rapidement car Lyon va devoir rendre sa liste de joueurs inscrits pour la Ligue Europa d’ici ce jeudi, date limite fixée par l’UEFA. Nul doute que Peter Bosz souhaitera disposer du champion du monde 2014 en Coupe d’Europe, s’il pose ses crampons au Groupama Stadium.

Ses retrouvailles attendues avec Messi

Formé au Hertha Berlin, le frère aîné de Kevin-Prince Boateng est passé par Hambourg et Manchester City, avant d’être recruté par le Bayern à l’été 2011 (pour 13,5 millions d’euros). En Bavière, il a disputé 363 matchs, pour 10 buts et 28 passes décisives (toutes compétitions confondues). Le temps de remporter neuf Bundesliga, cinq Coupe d’Allemagne et deux Ligue des champions. Entre autres.

Alors que son arrivée en Ligue 1 se profile, les réseaux sociaux se délectent par avance de ses retrouvailles avec Lionel Messi, désormais au PSG. Personne n’a oublié l’humiliation subie par l’ancien défenseur du Bayern en 2015, lors d’une célèbre demi-finale aller de Ligue des champions. Pris de vitesse par un crochet du génie barcelonais, Boateng s’était effondré au ralenti sur la pelouse du Camp Nou.