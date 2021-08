Mercato: le Bayern officialise l'arrivée de Sabitzer

Le Bayern Munich annonce ce lundi la signature du milieu autrichien Marcel Sabitzer. Le joueur de 27 ans s’est engagé pour quatre saisons et retrouvera en Bavière Julian Nagelsmann, son ancien entraîneur à Leipzig.

Le Bayern tient sa deuxième recrue phare de l’été. Quelques semaines après Dayot Upamecano, c’est un autre joueur du RB Leipzig, Marcel Sabitzer, qui s’est engagé en faveur du club bavarois où il retrouve Julian Nagelsmann. Le milieu autrichien a signé un contrat de quatre ans et portera le numéro 18.

Salihamidžić loue la "grande mentalité" d'un joueur "très ambitieux"

"Marcel Sabitzer a tout ce dont un joueur a besoin pour le Bayern, résume le président du club Oliver Kahn dans le communiqué officiel. Il n'aura d'ailleurs pas besoin de beaucoup de temps d'adaptation car il connaît déjà très bien la philosophie de notre entraîneur Julian Nagelsmann".

De son côté, le directeur sportif du club Hasan Salihamidžić souligne son état d’esprit et son expérience: "Il a une grande mentalité, est très ambitieux et, en tant que capitaine de RB, avait des responsabilités sur et en dehors du terrain. Notre coach le connaît très bien, également en tant que leader. Nous l'attendons avec impatience."

Enfant, Sabitzer recevait un maillot du Bayern à chaque Noël

À Leipzig, qu’il avait rejoint en deuxième division en 2014 jusqu’à en devenir le capitaine, Marcel Sabitzer a disputé 229 matchs toutes compétitions, dont 145 en Bundesliga et 21 en Ligue des champions, et compte 52 buts pour 42 passes décisives. Il totalise également 54 sélections avec l’Autriche.

"Je suis très heureux de pouvoir jouer pour le FC Bayern. Même enfant, j'étais très fier de mon maillot du Bayern, j'en recevais un nouveau à chaque Noël, confie-t-il par ailleurs. Je vais tout donner pour ce club, je veux gagner le plus de matchs possible et bien sûr gagner beaucoup de titres." Son palmarès, toujours vierge en Allemagne, ne devrait pas le rester longtemps.