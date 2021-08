Mercato: l’OL tente un gros coup avec Jérôme Boateng

Selon des informations de L’Equipe confirmées par RMC Sport, l’Olympique Lyonnais tente de recruter le défenseur allemand Jérôme Boateng (32 ans). Ce dernier est libre depuis son départ du Bayern Munich en juin.

L’Olympique Lyonnais pourrait s’offrir une recrue de poids dans les dernières heures du mercato. Selon des informations de L’Equipe confirmées par RMC Sport, l’OL tente en effet de recruter Jérôme Boateng (32 ans).

>> Suivez toutes les infos et rumeurs mercato EN DIRECT

Le défenseur allemand est libre depuis la fin de sa longue aventure avec le Bayern Munich (2011-2021). Le dossier s’annonce complexe en raison du salaire important que touchait le champion du monde 2014 en Bavière.

Le club rhodanien cherche un renfort en défense pour pallier le départ attendu de Marcelo pour des raisons disciplinaires. L’équipe a affiché une fragilité défensive depuis le début de saison à l’instar de Damien Da Silva, expulsé à Nantes (victoire 1-0) samedi après une prestation difficile une semaine plus tôt contre Clermont (3-3). L’ancien Rennais, arrivé libre cet été, fait partie des spécialistes en charnière centrale avec Jason Denayer et Sinaly Diomandé et le jeune Castello Lukeba.



La signature de Boateng (qui compte plus de 500 matchs au plus haut niveau, dont 85 en Ligue des champions qu'il a remportée en 2013 et 2020) serait un très gros coup pour le club rhodanien qui a essuyé plusieurs revers sur le marché des transferts ces dernières heures.

Sa quête de renforts en attaque s’est ainsi soldée par trois échecs: l’Iranien Sardar Azmoun a été retenu par le Zénith Saint-Pétersbourg, le Brésilien Willian s’est engagé avec les Corinthians alors que Gaëtan Laborde devrait prendre la direction de Rennes. Lyon a encore quelques heures pour finir en beauté.