Mercato: Branco van den Boomen bientôt de retour à l'Ajax?

D'après le journaliste Fabrizio Romano, Branco van den Boomen, dont le départ de Toulouse a été confirmé ce vendredi, est proche de s'engager avec l'Ajax Amsterdam. Le milieu néerlandais de 27 ans devrait signer un bail longue durée et rentrer au bercail, lui qui est passé par la formation de l'Ajax entre 2011 et 2014.

Retour à la maison ? Alors que son départ de Toulouse à l'issue de la saison a été confirmé ce vendredi par le club, Branco van den Boomen devrait rejoindre l'Ajax Amsterdam selon le journaliste Fabrizio Romano. Libre de tout contrat au 1er juillet, le milieu de terrain néerlandais devrait s'engager pour un bail de longue durée.

Deux saisons historiques à Toulouse

Cadre du Téfécé cette saison, Branco van den Boomen devrait ainsi retrouver son club formateur, lui qui a fait ses classes du côté de l'Ajax entre 2011 et 2013, avant de faire une année dans son équipe réserve de Jong Ajax. Resté aux Pays-Bas jusqu'en 2019-2020, il était arrivé à Toulouse en aout 2020 et est depuis devenu un taulier du milieu occitan.

Il avait marqué les esprits en marquant 12 buts lors de la saison 2021-2022, dont de nombreux coups francs directs, permettant à Toulouse de remonter en Ligue 1. Une saison spectactulaire, puisqu'en plus de ses réalisations, il avait adressé 21 passes décisives. "Je pense que c’est la meilleure saison de ma carrière, je ne pensais pas atteindre ce niveau, avait-il confié à RMC en avril 2022. Mais après quelques matchs, j’ai senti que je ne faisais rien d’extraordinaire, je jouais simplement mon jeu, pour mon équipe."

Un hommage sera rendu ce samedi

Cette saison, le milieu de terrain néerlandais a encore distribué 13 passes décisives et a inscrit 6 buts en 36 matchs disputés toutes compétitions confondues, y ajoutant un nouveau trophée après celui de Ligue 2: une Coupe de France, où il a été passeur décisif. "Je réalise le marathon que j’ai pu réaliser depuis trois ans. Gagner la Coupe de France, c’est quelque chose de magnifique pour moi et le club. Quand je suis arrivé en 2020 à Toulouse, c’était un peu triste et difficile. On a su revenir en Ligue 1, maintenant, on est un club qui compte en France et on vient de remporter un grand titre. Oui, c’est la plus grande émotion de ma carrière.(...) Je suis très fier, on restera dans l’histoire du club."

Mais après trois ans de bons et loyaux services, Branco van de Boomen partira cet été, comme trois de ses coéquipiers, tous en fin de contrat. Après plus de 100 matchs passés sous la tunique toulousaine, le Téfécé a communiqué ce vendredi sur le départ de quatre de ses cadres, annonçant qu'un "hommage à la hauteur" de ce qu'ils ont accompli au club sera "rendu demain soir à la fin du match" contre Auxerre à domicile.