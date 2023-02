Brest: Der Zakarian règle ses comptes quatre mois après son éviction

Viré de son poste d’entraîneur de Brest en octobre, Michel Der Zakarian défend son bilan même s'il pense avoir été un peu trop directif avec ses joueurs qu'ils soupçonnent de s'être plaints à la direction.

Michel Der Zakarian n’est pas parti très loin de Brest depuis son éviction du poste d’entraîneur en octobre dernier alors que l’équipe pointait à la dernière place du championnat. Dans une interview à L’Equipe, il confie être resté dans les alentours et assiste parfois aux matchs de Nantes, Rennes ou Lorient. Il ne parvient pas en revanche à suivre ceux du Stade Brestois. S’il assure être parti en bones termes avec les dirigeants, il n’a pas tout à fait digéré son éviction et conserve un goût d’inachevé avec une équipe qu’il aurait pu maintenir, selon lui.

"Dans ces cas-là, les joueurs vont voir leur direction, ou l'inverse"

Il défend son bilan et pointe du doigt certains choix de recrutement "peu judicieux", "plusieurs joueurs clés pas à leur niveau", les velléités de départ de certains comme Franck Honorat et les blessures. Il pense aussi avoir été court-circuité par certains joueurs qui semblaient le craindre et qui s’en seraient plaints aux dirigeants.

"C'est visiblement ce qu'il s'est passé, explique-t-il. Dans ces cas-là, les joueurs vont voir leur direction, ou l'inverse. Quand il n'y a pas de résultats, les joueurs se réfugient derrière les choix du coach. Et je suis arrivé avec mon staff, tout en gardant un staff déjà en place. On ne partageait pas les mêmes options."

"J'aurais dû être aussi un peu moins directif avec ce groupe"

Il s’accorde tout de même une part de responsabilité dans cet échec. "Je sais ce que j'aurais voulu améliorer, ajoute-t-il. J'aurais déjà dû être beaucoup plus exigeant dans le recrutement. D'une manière générale, je suis exigeant envers les joueurs, comme avec moi-même, mais j'aurais dû être aussi un peu moins directif avec ce groupe. Je l'ai bousculé, mentalement."

Der Zakarian avait rejoint Brest à l’été 2021 et avait mené le club à la 11e place à l’issue de la saison 2021-2022. A bientôt 60 ans, l’ancien entraîneur de Nantes, Clermont et Montpellier se dit disponible pour un nouveau challenge en Ligue 1 ou en Ligue 2. Il a été remplacé sur le banc par Eric Roy début janvier.