Liga: Griezmann encore brillant, l’Atlético dépasse le Real

Grâce notamment à un doublé d'Antoine Griezmann, l'Atlético de Madrid a étrillé Cadix (5-1) mercredi soir lors de la 33e journée de Liga et s'est emparé de la deuxième place du classement, doublant le Real Madrid, défait la veille par la Real Sociedad (2-0).

Antoine Griezmann poursuit sa très belle saison. Lors du large succès de l’Atlético face à Cadix (5-1) ce mercredi, l'international français a ouvert la marque dès la 2e minute, avec une reprise du gauche qui a caressé le petit filet après une remise futée de Yannick Carrasco dans la surface, puis a doublé la mise à la 27e, en concluant un joli une-deux avec son compatriote Thomas Lemar.

Au retour des vestiaires, Alvaro Morata, à la conclusion d'un contre (49e), Yannick Carrasco, sur pénalty (57e) après une main de Ruben Alcaraz dans sa surface, puis Nahuel Molina (73e) ont scellé l'éclatant succès rojiblanco, à peine terni par le coup de canon de Choco Lozano (72e). Avec ce triomphe, les Colchoneros comptent désormais 69 points, avec une unité de plus que le Real Madrid mais treize de moins que le FC Barcelone, vainqueur d'Osasuna la veille et qui pourrait être sacré champion d'Espagne dès la prochaine journée, dans dix jours.

Le show "Grizou"

Et "Grizou" continue son show : sur les cinq derniers matches de l'Atlético, le Français de 32 ans a empilé quatre buts et quatre passes décisives. Le champion du monde 2018 est le meilleur passeur de la Liga (12 passes), et le joueur le plus productif du championnat d'Espagne en cumulant ses passes décisives (12) et ses buts (13), devant Robert Lewandowski ou encore Karim Benzema. La presse espagnole commence déjà à parler de lui comme un candidat sérieux au titre de meilleur joueur de Liga cette saison, tant il est le chef d'orchestre de cet Atlético qui a enchaîné les récitals depuis janvier.

Et dans son sillage, l'Atlético continue d'impressionner : l'équipe dirigée par Diego Simeone reste la meilleure formation d'Espagne depuis la coupure du Mondial, et a inscrit treize buts sur ses trois derniers matches. Dans les autres matches de la soirée, le Valence CF a arraché un nul 1-1 à domicile contre Villarreal, mais reste à égalité de points avec le premier relégable, Getafe (18e, 34 points), qui a dominé le Celta Vigo 1-0 en banlieue sud de Madrid grâce à un pénalty sifflé 47 secondes seulement après le coup d'envoi et transformé par Enes Unal.