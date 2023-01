Mercato: c’est officiel, Depay s’engage avec l’Atlético de Madrid

Comme attendu, Memphis Depay quitte le FC Barcelone et s’engage officiellement avec l’Atlético de Madrid. L’attaquant néerlandais de 28 ans a signé jusqu’en juin 2025.

Memphis Depay va découvrir un deuxième club espagnol. Un an et demi après son arrivée au FC Barcelone en provenance de l’Olympique Lyonnais, l’international néerlandais (86 sélections, 43 buts) vient de s’engager avec l’Atlético de Madrid. Alors que les rumeurs se faisaient de plus en plus insistantes depuis quelques jours, les Colchoneros ont officialisé la nouvelle ce vendredi. Il s’engage jusqu’en juin 2025, soit pour deux ans et demi.

L’attaquant de 28 ans quitte le Barça à six mois de la fin de son contrat. Selon la presse espagnole, les deux clubs se seraient mis d’accord pour un transfert entre trois et cinq millions d’euros. Une bonne opération financière pour les Blaugranas, qui auraient perdu le Néerlandais gratuitement à la fin de la saison.

Un temps de jeu famélique au Barça

Mécontent de son statut et de son temps de jeu, Depay avait clairement exprimé son désir de quitter le club dès cet hiver. Eloigné de terrains pendant plusieurs semaines à cause d’une blessure à la cuisse, le Néerlandais avait fait son retour à la compétition pour disputer la Coupe du monde. Depuis son retour du Qatar, il a dû se contenter de 74 minutes de jeu en Coupe du Roi contre le CF Intercity (D3 espagnole) le 4 janvier dernier. Mercredi, il était absent de l’entraînement.

Arrivé libre de l’Olympique Lyonnais à l’été 2021, Depay a disputé 42 rencontres toutes compétitions confondues sous le maillot du FC Barcelone, pour un total de 14 buts et deux passes décisives.

À l’Atlético, il vient notamment pallier le départ pour Chelsea de Joao Felix. Alors qu’un échange entre le Néerlandais et Yannick Carrasco a un temps été évoqué, la piste s’est récemment refroidie, les Colchoneros souhaitant garder leur ailier belge jusqu'à la fin de la saison.