Mercato: c’est officiel, l’OM s’offre Jordan Veretout

Comme pressenti depuis un moment, Jordan Veretout s’est officiellement engagé avec l’Olympique de Marseille ce vendredi soir. L’international français signe un contrat de trois saisons, plus une en option.

L’Olympique de Marseille tient son renfort d’expérience dans l’entrejeu. Comme pressenti depuis de nombreux jours, Jordan Veretout (29 ans) s’est officiellement engagé avec le club phocéen ce vendredi soir. Alors qu'un prêt avec option d'achat a un temps été évoqué, il débarque finalement sur la Canebière dans le cadre d'un transfert sec.

Selon Foot Mercato, l’international français (cinq sélections) a signé un contrat de trois saisons, plus une option. Fabrizio Romano et Gianluca Di Marzio évoquent un deal autour de 11 millions, plus 4,5 millions de bonus éventuels.

Une belle expérience européenne

Alors que les vice-champions de France ont perdu Boubacar Kamara, parti libre au début de l’été à Aston Villa, ils s’offrent donc un joueur expérimenté au milieu de terrain. S’il n’a jamais joué en Ligue des champions, l’ancien Nantais compte 23 matchs de Ligue Europa (avec la Roma et Saint-Etienne) et a récemment remporté la première Europa Conference League de l’histoire avec le club de la Louve contre le Feyenoord Rotterdam… bourreau de l’OM en demi-finale de cette C4.

Alors que les rumeurs de son arrivée sur la Canebière étaient de plus en plus insistantes ces derniers jours, Veretout a fait face à une campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux à cause de rumeurs autour de sa vie extra-sportive. Si certains supporters de l’équipe phocéenne ont partagé leur mécontentement à l’idée de voir le milieu de terrain signer à l’OM en raison de prises de position dans une affaire privée qui semblent encore peu claires, Pablo Longoria a refusé de se laisser dicter ses choix par la vindicte populaire, ce mercredi en conférence de presse.