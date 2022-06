Mercato: c'est officiel, Lacazette est de retour à l'OL

Cinq après son départ pour Arsenal, Alexandre Lacazette est officiellement de retour à l'OL. Le buteur français de 31 ans a décidé de rejoindre son club formateur malgré l'absence de Coupe d'Europe la saison prochaine.

C’est d’ores et déjà l’un des gros coups du mercato estival. Laissé libre par Arsenal, Alexandre Lacazette est officiellement de retour à l’OL, son club formateur, qu’il avait quitté en 2017 pour dire oui aux Gunners. Même en l’absence de Coupe d’Europe la saison prochaine pour les Gones, le buteur de 31 ans s’est laissé séduire par le discours de Jean-Michel Aulas, qui n’aura jamais lâché dans ce dossier.

Quatrième meilleur buteur de l'histoire de l'OL

"S'il faut faire des compromis pour l'avoir, on le fera", avait répété le président lyonnais en mai dernier. Après une saison galère, marquée par une huitième place en Ligue 1 et la défiance des supporters envers les hommes de Peter Bosz, cette signature prouve que Lyon n’a rien perdu de ses ambitions. S’il reste sur un exercice compliqué, avec six buts inscrits en 36 matchs disputés toutes compétitions confondues, Lacazette reste une valeur sûre à son poste. Un taulier qui connaît parfaitement l’environnement lyonnais et qui aura un rôle important à jouer pour épauler la jeunesse montante du club symbolisée par Maxence Caqueret, Castello Lukeba, Malo Gusto et Rayan Cherki.

Quatrième meilleur buteur de l'histoire du club (129 buts en 275 rencontres), il a accepté de diviser par deux son salaire actuel (environ 10 millions d’euros par an) pour revenir à Lyon. Et comme expliqué par RMC Sport, il a repoussé des propositions venant notamment d’Espagne et d’Angleterre.