EN DIRECT - OL: suivez la conférence de presse pour le retour de Lacazette à Lyon

A la recherche de nouveaux investisseurs depuis le mois de mars et l'annonce du retrait de Pathé et IDG, l'OL a reçu plusieurs offres. Selon les informations de RMC Sport, trois partenaires financiers, tous basés aux Etats-Unis, restent encore en course pour intégrer durablement le capital du club rhodanien.

Jean-Michel Aulas, resterait en fonction afin d'assurer la continuité du projet. Après les révélations sur l'arrivée de nouveaux actionnaires ce mercredi, le cours de l'action de l'OL Group a décolé en bourse et le club n'a pas eu d'autre choix que de confirmer certaines rumeurs dans la soirée.