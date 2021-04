Mercato: c’est officiel, Maxime Lopez est un joueur de Sassuolo

L’option d’achat de Maxime Lopez a été automatiquement levée par le club de Sassuolo après le dernier match du Marseillais contre Benevento (1-0).

Prêté avec option d’achat à Sassuolo à la fin du dernier mercato estival, Maxime Lopez (23 ans) s’est définitivement engagé avec le club italien. Le milieu de terrain en a fait l’annonce sur son compte Twitter mardi soir: "C’est officiel, je suis un joueur de Sassuolo. Et quoi de mieux qu'une victoire pour fêter cette nouvelle."

Comme prévu, l’option d’achat du joueur formé à l’Olympique de Marseille a été automatiquement levée après qu’il a disputé face à Benevento (1-0), le week-end dernier, son 22e match en championnat d’Italie. Le Marseillais continuera donc de jouer en Serie A la saison prochaine, et devrait s’engager pour quatre saisons en juin.

Épanoui en Italie

Maxime Lopez revit en Italie où il a retrouvé du temps de jeu et le sourire, et disputé contre l’AS Rome (2-2) début avril, l’un de ses meilleurs matchs sous le maillot de Sassuolo. Maxime Lopez a joué 113 rencontres de Ligue 1 avec l’Olympique de Marseille avant de le quitter en fin de saison dernière, mais jamais la Ligue des champions.

Sans doute son plus gros regret, même si sa relation avec André Villas-Boas était loin d’être idyllique, le technicien portugais ne comptant plus sur lui à l’époque. AVB lui préférait d’autres joueurs tels Morgan Sanson et Valentin Rongier. Lopez s’était donc contenté de miettes, souvent à son mauvais poste.

"J'ai souffert à l'OM de ne pas jouer, expliquait-il récemment dans un entretien accordé à L'Équipe. On m'a un peu enterré, j'étais passé aux oubliettes. J'ai montré que j'étais encore là. Ça a été comme une rédemption pour moi. Maintenant, mon avenir est en Italie pour quatre ans." S’il reste très attaché à la ville de Marseille, c’est bien en Italie que le minot s’épanouit.