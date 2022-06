Mercato: Mané est à Munich, l’officialisation de son transfert au Bayern approche

Sadio Mané a atterri à Munich ce mardi en toute fin de matinée. Le buteur sénégalais de Liverpool doit passer sa visite médicale, préalable à la signature d’un contrat qui devrait courir jusqu’en 2025 avec le Bayern.

Sky Sport Allemagne, Bild et The Athletic assuraient vendredi qu’un accord total avait été trouvé pour le transfert de Sadio Mané au Bayern Munich. L’un des gros feuilletons de ce mercato estival est en passe de trouver son épilogue, puisque l’attaquant sénégalais a été vu à Munich ce mardi.

La star offensive de Liverpool (30 ans), au club depuis six saisons, a atterri en Bavière pour passer sa visite médicale préalable à la signature de son contrat avec le géant allemand. Le Bayern aurait convaincu le club vice-champion d’Europe avec une offre d’environ 40 millions d’euros, bonus compris, pour racheter la dernière année de contrat du buteur récent champion d’Afrique. Il devrait être présenté mercredi.

Il va prendre la suite de Lewandowski

La presse allemande assure que l’international sénégalais (89 sélections, 31 buts) va signer un contrat jusqu’en 2025 dans la journée. L’ancien Messin, passé par le RB Salzbourg et Southampton, aura été un grand artisan des titres de Liverpool en Premier League (2020) et en Ligue des champions (2019). Cette saison, il a inscrit 23 buts et délivré 5 passes décisives toutes compétitions confondues.

Principal rival au Ballon d’or 2022 de Karim Benzema, Mané a souhaité quitter Liverpool, qui a déjà trouvé son remplaçant en la personne de Darwin Nunez. Dans ce jeu de chaises musicales, il devrait occuper la pointe du système bavarois peut-être laissée libre cet été par Robert Lewandowski, annoncé proche de rejoindre le Barça.