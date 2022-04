Mercato: c'est tendu entre Lewandowski et le Bayern, comment en est-on arrivé là?

Robert Lewandowski sera en fin de contrat avec le Bayern Munich en juin 2023 et pour le moment, le club bavarois est dans une impasse pour le prolonger. Le Polonais imaginerait même de plus en plus aller voir ailleurs. La situation s'est envenimée ces dernières semaines.

L’histoire dure depuis huit ans, elle a déjà été ponctuée de 18 titres et pas loin de 350 buts et pourtant, elle pourrait prendre fin cet été. Robert Lewandowski, 33 ans, est l’attaquant vedette du Bayern Munich depuis son arrivée au club en 2014, mais le sujet de sa prolongation est aujourd’hui un point de tension au sein du club. Le Polonais est en fin de contrat en juin 2023 et le Bayern ne lui a toujours pas offert ce qu’il souhaite.

Après une victoire en Ligue des champions en 2020 et un nouveau titre de meilleur buteur de Bundesliga qui se profile (le septième, un record), Robert Lewandowski s’imaginait sans doute recevoir un peu plus de considération de la part du Bayern Munich.

D’après Bild, les Bavarois lui auraient fait la même offre qu’à Manuel Neuer et Thomas Müller: un an de plus, aux mêmes conditions salariales. Mais Lewandowski, deuxième du Ballon d’Or fin 2021 et auteur de 151 buts sur ses trois dernières saisons, aimerait une prolongation de deux ans et une revalorisation à la hauteur de ses performances récentes.

Une réunion prévue entre Zahavi et le Bayern

Surtout, le Polonais aurait assez peu goûté les déclarations de ses dirigeants depuis quelques semaines. "Lewy est encore sous contrat et il continuera à jouer pour nous", a assuré Julian Nagelsmann en conférence de presse ce week-end. "Il n’y a aucune raison de quitter le Bayern, avait précédemment déclaré Oliver Kahn, le président du Bayern, sur ZDF. Vous avez toutes les chances ici. Lewandowski a tout réalisé avec nous." De l'assurance sans déclaration d'amour appuyée, pas de quoi emporter l'adhésion du joueur. Le directeur sportif Hamid Salihamidzic ne dit pas autre chose: "Il va rester, il est sous contrat jusqu’en 2023."

Lewandowski, qui n’a rien signé pour le moment, n'apprécierait pas qu'on tente de lui forcer la main et il envisagerait désormais un départ. Toujours selon Bild, son agent Pini Zahavi doit rencontrer très prochainement les dirigeants du Bayern pour évoquer l’avenir du joueur et une possible offre du FC Barcelone. La fin de l’histoire entre "Lewy" et le Bayern pourrait être moins heureuse que les huit années passées.