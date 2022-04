Mercato: pour Nagelsmann, Lewandowski restera au Bayern cet été

Julian Nagelsmann est convaincu que Robert Lewandowski, annoncé sur le départ, va rester au Bayern Munich la saison prochaine. En conférence de presse, le coach bavarois a insisté sur le fait que le buteur polonais était encore sous contrat.

Malgré les rumeurs, de plus en plus intenses ces dernières semaines, Julian Nagelsmann ne veut pas croire à un départ de Robert Lewandowski cet été. Présent en conférence de presse ce jeudi, à deux jours du "Kassiker" contre le Borussia Dortmund (samedi à 18h30), le coach du Bayern a assuré que le buteur polonais continuerait de faire trembler les filets du côté de la Bavière la saison prochaine.

"Lewy est encore sous contrat et il continuera à jouer pour nous", a tranché Nagelsmann. En fin de contrat le 30 juin 2023, Lewandowski, arrivé au Bayern à l’été 2014, est encore lié au club bavarois pour une saison, mais celà n’empêche pas son nom de revenir très souvent dans la rubrique des transferts ces derniers temps.

Des rumeurs d'accord avec le Barça... aussitôt démenties par le Bayern

Il y a une dizaine de jours, le média polonais TVSPORT assurait que Lewandowski avait décidé de rejoindre le FC Barcelone cet été. L'attaquant du Bayern Munich se serait même mis d'accord sur les termes de son futur contrat en Catalogne et il en aurait informé les dirigeants bavarois. Le Polonais n’aurait pas apprécié l’attitude de ses dirigeants, qui auraient tardé à lui proposer une prolongation de contrat. Des informations formellement démenties par Oliver Kahn, le président du directoire du Bayern.

"Apparemment, il y a un concours pour voir qui sortira l’histoire la plus absurde sur Robert Lewandowski", s’était agacé l’ancien gardien du Bayern sur Prime Video, dans des propos rapportés par Bild. Nous avons un contrat avec Lewandowski qui dure encore une saison. Il sait ce qu’il a chez nous. Et nous savons ce qu’il représente. Maintenant, attendons et voyons. Nous ne sommes pas fous, nous ne discutons pas du transfert d’un joueur qui marque 30 à 40 buts chaque saison. Je ne pense pas que ça puisse être le cas."