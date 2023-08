Mercato: ça s'accélère pour le LOSC, qui officialise deux nouvelles recrues

Le milieu défensif argentin Ignacio Miramón (20 ans) et l'ailier portugais Ivan Cavaleiro (29 ans) se sont engagés ce jeudi en faveur du LOSC. Les deux joueurs viennent pour apporter davantage de solutions de rotation aux Dogues.

Lille passe à l'offensive. A la veille du coup d'envoi de sa saison à Nice (21 heures), le LOSC a officialisé les signatures de deux éléments: celles d'Ignacio Miramón et Ivan Cavaleiro.

Le premier, prometteur milieu offensif argentin de 20 ans, s'est engagé pour les cinq prochaines saisons dans le Nord. International U20 avec l'Albiceleste (3 sélections), Miramón s'est révélé à Gimnasia La Plata, figurant la saison dernière dans l'équipe-type du championnat argentin. Il aurait coûté environ 6 millions d’euros.

"Nacho va venir apporter de la concurrence dans notre milieu de terrain avec des qualités différentes de celles que nous avons. Nous sommes très heureux qu’il ait choisi notre projet et le LOSC malgré l’intérêt de plusieurs clubs européens", s'est félicité Olivier Létang sur les réseaux sociaux du LOSC.

Le LOSC compte désormais 6 recrues

Le second est connu du public français pour avoir déjà évolué une saison en Ligue 1, à l'AS Monaco (2015-16). International portugais (une sélection en 2014 et une autre en 2015), l'ailier gauche de 29 ans s'est engagé pour un an, avec une saison supplémentaire en option. Cavaleiro débarque en provenance de Fulham, après une dernière saison en prêt d'Alanyaspor (Turquie).

"Nous recherchions un joueur avec de l’expérience pour notre côté gauche offensif. Ivan répond parfaitement aux attentes de Paulo (Fonseca) et a le profil que nous recherchions pour ce poste, poursuit Létang. Il a un profil différent et complémentaire de ceux des joueurs que nous avons."

Ces deux joueurs sont les 5e et 6e recrues lilloises, après Samuel Umtiti, Hákon Haraldsson, Tiago Santos et Lisandru Olmeta.