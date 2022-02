Mercato: "Ça s'est réchauffé", les infos de Rothen sur une possible prolongation de Mbappé au PSG

Dans son émission Rothen s'enflamme, sur RMC, Jérôme Rothen a confié ce mardi qu'un départ de Kylian Mbappé était moins probable aujourd'hui qu'au mois d'août. D'après notre consultant, une qualification contre le Real Madrid en 8e de finale de la Ligue des champions pourrait encore plus faire évoluer la situation.

Le feuilleton nous tient en haleine depuis de très longs mois, et ce n'est pas près de s'arrêter. Que fera Kylian Mbappé, en fin de contrat, à la fin de la saison ? Alors qu'un départ vers le Real Madrid était presque acté l'été dernier, le PSG n'a, à l'heure actuelle, pas fait une croix sur son joyau. Le club de la capitale n'est pas non plus en position de force dans ce dossier, mais il peut encore espérer faire évoluer la situation.

Selon notre consultant Jérôme Rothen, la dynamique est même plutôt favorable pour les dirigeants parisiens. "Selon mes informations, les relations se sont réchauffées entre Kylian Mbappé et le PSG" a révélé l'ancien international français dans son émission Rothen s'enflamme, sur RMC, ce mardi. "C’est une réalité. Il y avait 99% de chances qu’il parte au mois d’août. Aujourd’hui, ça s’est tellement réchauffé qu’on est arrivé à 65% de chances, donc ça a quand même bien baissé. On me dit aussi que ça peut remonter à tout moment."

"Une qualification contre le Real peut faire évoluer les choses positivement"

Voir Kylian Mbappé prolonger son aventure parisienne ne serait donc pas complètement incongru. "Ce qui peut peser, c’est l’aspect sportif, ce que dégage le club et surtout la saison du PSG", a poursuivi Jérôme Rothen. "Dans les échanges que j’ai pu avoir, j’ai trouvé qu’une qualification contre le Real pouvait faire évoluer les choses positivement pour le PSG. C’est important de le dire, car ce n’était pas gagné.”

Comme RMC Sport l'affirmait ce mardi, le PSG espère toujours prolonger l’attaquant de 23 ans et assure faire tout son possible pour y arriver. Au-delà de l’aspect financier, les dirigeants parisiens doivent montrer au buteur français qu’il est bien le joueur numéro 1 du projet sportif. Depuis la reprise des discussions l’automne dernier, le Paris Saint-Germain a axé sa stratégie sur une offre financière importante mais aussi sur un projet global visant à faire de Kylian Mbappé la pierre angulaire du groupe. Une stratégie qui, à en croire Jérôme Rothen, pourrait avoir son petit effet.