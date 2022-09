Mercato: Traoré, Laborde, Badé… Genesio fait le point sur tous les dossiers chauds de Rennes

Après la victoire de Rennes face à Brest (3-1) mercredi, Bruno Genesio a fait le point sur les nombreux dossiers chauds du mercato breton en actant le départ de Gaëtan Laborde à Nice et l’arrivée d’Amine Gouiri.

Avec la programmation du match face à Brest (3-1) à 21h, Bruno Genesio ne s’est pas trop penché sur le mercato mercredi. Après le coup de sifflet finale, il a vite retrouvé son directeur sportif, Florian Maurice, et son président, Nicolas Cloarec, pour discuter des derniers dossiers chauds avant la fermeture du marché, ce jeudi à 23h. Avant cela, il a divulgué quelques petites informations en conférence de presse d’après-match en actant notamment le départ de Gaëtan Laborde (28 ans) à Nice.



Alors qu’il avait annoncé que son joueur serait dans le groupe et jouerait contre Brest, le technicien s’en est finalement passé en raison de ce transfert imminent. "Suite à la conférence de presse (mardi), j’ai eu un échange avec lui, a expliqué l’entraîneur rennais. Il a préféré ne pas faire partie du groupe puisqu’il ne voulait pas prendre de risque sur un dernier match avant un départ à Nice. On a eu une discussion très franche en tête à tête. Je ne pouvais pas aller contre cette volonté."

Genesio pense que Traoré va rester

Sans le nommer, le technicien a aussi annoncé l’arrivée d’Amine Gouiri (22 ans), attaquant de Nice, dans le sens inverse alors qu’il répondait à une question sur les profils d’attaquant de pointe dans son effectif. "J’en ai actuellement un blessé (Kalimuendo) et un autre qui devrait arriver et qui est quand même dans ce profil."

Il a aussi évoqué le cas de son capitaine Hamari Traoré (30 ans), remplaçant au coup d’envoi contre Brest et sur les tablettes du Barça à un an de la fin de son contrat. Le technicien assure que le Malien était préservé pour raisons sportives (il est d’ailleurs entré en jeu et a délivré une passe décisive) et croit qu’il ne partira pas. "Je ne pense pas, je n’ai aucune information dans ce sens-là", a-t-il expliqué.

Majer n’a jamais voulu partir

Il s’est enfin exprimé sur le possible départ de Loïc Badé, courtisé par Nottingham Forest. "On a trois défenseurs centraux (Joe Rodon, Arthur Theate et Badé) plus un blessé longue durée (Warmed Omari), a-t-il rappelé. Ce n’est pas suffisant pour faire une saison si Loïc s’en va. Si on lui accorde un bon de sortie, il faudra qu’il y ait quelqu’un qui arrive."

Lovro Majer (24 ans), de retour de blessure, s’est aussi exprimé sur son cas personnel alors que son nom était murmuré du côté de l’Atlético de Madrid. Le Croate, sous contrat jusqu’en 2026, l’assure: il va poursuivre en Bretagne. "Je vais rester à Rennes, il n’a pas été question de partir", a-t-il lancé en français à quelques médias comme France Bleu Armorique et TV Rennes en zone mixte.