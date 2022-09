Mercato: Neymar va rester au PSG malgré un intérêt tardif de Chelsea

Selon Sky Sports, Chelsea s’intéresse bien à Neymar en cette fin de mercato. Mais cette approche tardive des Blues ne devrait rien changer au futur de l’international brésilien, qui va rester à Paris, sauf énorme retournement de situation.

Neuf buts et six passes décisives en six apparitions. Neymar est déchaîné en ce début de saison. Après avoir essuyé de nombreuses critiques au cours des derniers mois, le n°10 du PSG est en train de contredire ses détracteurs. De manière assez spectaculaire. Aux côtés de Kylian Mbappé et Lionel Messi, il enchaîne les sorties séduisantes et les gestes décisifs. Au point de susciter l’intérêt de Chelsea. Selon Sky Sports, les Blues de Thomas Tuchel aimeraient recruter l’international brésilien (119 sélections, 74 buts) en cette fin de mercato.

Mais cette approche ne devrait pas aboutir. A moins d’une "offre extraordinaire" ou d’un énorme retournement de situation, la star de la Seleçao va poursuivre son aventure à Paris, entamée il y a cinq ans. Christophe Galtier, qui a fait son éloge à plusieurs reprises devant la presse, semble particulièrement satisfait par l’implication de Neymar. Lui-même s’affiche tout sourire au Camp des Loges, forcément ravi par sa forme du moment.

De gros défis à relever avec Paris et le Brésil

Sous contrat jusqu’en 2027, l’ancien crack du Barça semble plus épanoui que jamais chez les champions de France. Au sein d’un PSG revigoré, il a de grands défis à relever dans les mois à venir. Avec la Ligue des champions en ligne de mire. Sans parler de la Coupe du monde 2022 au Qatar (du 21 novembre au 18 décembre), lors de laquelle il compte bien briller sous le maillot auriverde.