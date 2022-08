Mercato: Carlo Ancelotti aurait tranché, le Real Madrid ne signera pas de nouveau 9

Porté par un Karim Benzema immense la saison dernière, mais sans véritable buteur à disposition en cas de défaillance du Français, le Real va faire le pari de se passer d’un numéro 9 remplaçant pour la saison venir, clame AS. Carlo Ancelotti souhaiterait miser sur des solutions internes.

La saison à venir ne devrait pas déroger aux précédentes: plus que jamais, Karim Benzema va être le fer de lance de l’attaque du Real Madrid. En lévitation en 2021-22 – meilleur buteur de la Liga (27), meilleur buteur de la Ligue des champions (15), et promis au Ballon d’or pour son année fabuleuse –, le buteur français est l’indéboulonnable leader offensif de la Maison blanche.

Mais derrière l’attaquant de 34 ans, le club madrilène a pu manquer, malgré sa quatorzième C1 décrochée en étant porté par les épaules immenses de Benzema, d’une solution viable en son absence.

Permettre à Hazard de se relancer

Une situation qui ne semble pas inquiéter outre-mesure Carlo Ancelotti. Qui semble avoir de la suite dans les idées à ce sujet en prévision de la saison à venir. Dans son édition du jour, le quotidien madrilène AS assure que le coach du Real a fait part à sa direction de sa volonté de s’appuyer sur les éléments offensifs dont il dispose déjà, après un mercato marqué par le choix de Kylian Mbappé de ne pas rejoindre le Real Madrid.

Et qu’aucun nouveau numéro 9 ne va débarquer dans la capitale espagnole cet été. Ancelotti souhaiterait installer Eden Hazard, ailier de formation mais à court de jambes au fur et à mesure que les saisons passent, comme le buteur bis madrilène pour soulager "KB9". Et permettre au Belge de 31 ans, acheté pour 115 millions d’euros mais jamais convaincant depuis, de se relancer.

Les exemples Di Maria et Valverde

A la manière d’un Angel Di Maria repositionné milieu de terrain lors de sa première saison à Madrid ou d’un Federico Valverde utilisé dans un rôle hybride d’ailier droit-milieu de terrain lors de la saison écoulée, le Mister italien souhaite voir Hazard se réinventer en 2022-23.

S’il existait la possibilité de voir Borja Mayoral, de retour de prêt, jouer ce rôle, celui-ci s’est définitivement engagé en faveur de Getafe lundi. En plus de Vinicius, Carlo Ancelotti misera également sur l’efficacité offensive de Rodrygo (9 buts en 2021-22) et de Marco Asensio (12 buts), tandis que Mariano va être vendu, écrit AS.