Real-PSG: "La faute de Benzema sur Donnarumma existait", Pochettino peste encore contre l’arbitrage

Mauricio Pochettino s’est exprimé ce lundi auprès d’un media argentin. Dans cette première prise de parole depuis son départ du PSG, l’entraîneur a regretté l’erreur d’arbitrage qui a, selon lui, coûté cher à son équipe en Ligue des champions face au Real Madrid.

Champion de France avec le PSG lors de la saison 2021-2022, Mauricio Pochettino n’a pas survécu à un nouvel échec du club francilien en Ligue des champions. Eliminé dès les huitièmes de finale de la compétition au terme d’un match renversant contre le Real Madrid (1-0, 1-3), le technicien argentin a été remplacé par Christophe Galtier à la tête de l’équipe première. Au lendemain du premier titre de "Galette" avec Paris en Trophée des champions face à Nantes (4-0), Mauricio Pochettino a livré sa première interview depuis son départ. L’occasion de nouveaux regrets sur le scénario de la rencontre face au Real en C1.

"Je pense que la faute de Benzema sur Donnarumma existait, a lancé l’entraîneur sud-américain auprès du média Infobae. Si cela avait été revu par le VAR aujourd'hui on parlerait d'autre chose, de l’élimination du Real Madrid."

>> Abonnez-vous à RMC Sport pour voir le meilleur de la Ligue des champions

"Un élément déclencheur" en faveur du Real

L’arbitre de la rencontre en a décidé autrement et le but de Karim Benzema a finalement été validé permettant aux Merengues d’égaliser lors du huitième de retour. Un but qui a cassé les jambes des Parisiens et donné un nouvel espoir aux coéquipiers de "KB9".

"Cela a été un élément déclencheur qui a donné beaucoup de confiance au Real Madrid, a poursuivi Mauricio Pochettino au sujet de ce fait de jeu. […] Nous avons fait une sorte d’erreur mais c’est le football et cela ne doit pas aller au-delà d’une analyse footballistique."

Un psy pour Chelsea, City et toutes les victimes du Real

Mauricio Pochettino voit dans cette rencontre un échec sportif et non une cassure mentale. Interrogé sur le besoin d’aide psychologique afin de préparer ce genre d’échéance continentale et d’éviter de voir l’équipe se liquéfier après un événement défavorable, l’entraîneur argentin refuse d’avoir recours à un psy.

"Eh bien, nous devrions mettre un psychologue à Chelsea, nous devrions mettre un psychologue à Manchester City, nous devrions mettre un psychologue à Liverpool et donc, si nous nous regardons également les dernières Coupes d'Europe, nous devrions mettre un psychologue dans toutes les équipes qui ont affronté le Real Madrid, a ironisé l’ancien défenseur du PSG et de l’Albiceleste. Je crois qu'il y a des circonstances dans le football qui arrivent. Elles arrivent et elles ne peuvent pas être contrôlées."

Et Mauricio Pochettino d’enchaîner sur le sujet: "C’est un sport dans lequel, souvent, le facteur chance et le facteur émotionnel influent. Mais je ne pense pas que cela un problème tellement évident ou détectable qu’il faille faire appel à un spécialiste, on va dire un psychologue, pour travailler."