Mercato: Carrasco, Aubameyang... Le plan "low-cost" du Barça pour son attaque

En parallèle de l'épineux dossier Lionel Messi, le FC Barcelone travaille sur plusieurs pistes pour compenser les possibles ventes de Raphinha, Ansu Fati ou Ferran Torres lors du mercato estival. Le club catalan espère attirer plusieurs joueurs sans débourser trop d'argent.

Un mercato catalan "à bas coût" ? C’est comme ça que le présente le quotidien Mundo Deportivo en Une ce samedi. Afin de financer un éventuel retour de Lionel Messi, le FC Barcelone pourrait se résoudre à vendre plusieurs éléments cet été (Raphinha, Ansu Fati, Ferran Torres…), tout en les remplaçant par des joueurs au prix plus qu'abordable. La priorité serait Yannick Carrasco.

>> Toute l'actu du mercato en direct

Aubameyang veut revenir

Dans le cadre du transfert de Memphis Depay cet hiver, les dirigeants catalans ont négocié une clause avec l’Atlético : ils peuvent s’offrir l’attaquant belge s’ils lâchent 15 millions d’euros. Une somme que le Barça pense même pouvoir négocier à la baisse. L’ancien Monégasque, dont le profil est apprécié par Xavi, serait prêt à relever un nouveau défi à 29 ans. L’entraîneur du Barça pense aussi à Pierre-Emerick Aubameyang.

Resté seulement six mois à Barcelone entre février et septembre 2022, avec à la clé 13 buts inscrits en 24 matchs, le Gabonais (33 ans) cherche aujourd’hui une porte de sortie. Sa situation est très compliquée à Chelsea, où il doit se contenter d’un temps de jeu réduit, même si Frank Lampard l’a relancé contre Brentford et Arsenal. Alors qu’il est sous contrat avec les Blues jusqu’en 2024, le Barça aimerait qu’il trouve un accord pour partir libre dans les prochaines semaines. Le joueur, lui, est déterminé à revenir.

Une autre piste mène à Abde Ezzalzouli (communément appelé "Ez Abde"). Prolongé il y a un an puis prêté dans la foulée à Osasuna, le virevoltant ailier marocain (21 ans) signe une saison plutôt convaincante avec l’actuel dixième de Liga (trois buts, deux passes décisive). En cas de vente majeure cet été, il peut espérer avoir sa chance dans la rotation au Barça. Dans l'ombre, possiblement, de Messi.