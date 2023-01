Mercato: ce serait bouclé pour Skriniar au PSG cet été, Paris le veut dès cet hiver

D'après les échos des journalistes italiens, le PSG aurait bouclé la signature de Milan Skriniar pour l'été prochain. Mais le club parisien tente, selon nos informations, de le faire venir dès cet hiver. Même si l'Inter Milan réclame 20 millions d'euros pour son défenseur.

D'après Gianluca Di Marzio, Milan Skriniar sera un joueur du PSG la saison prochaine. En fin de contrat avec l'Inter Milan en juin, le défenseur aurait trouvé un accord avec le club de la capitale pour rejoindre les champions de France à l'issue de son contrat.

Selon nos informations, Paris négocie pour le récupérer dès cet hiver. L'Inter demande 20 millions d’euros + des bonus. Paris ne veut pas s’aligner et négocie tout en étant optimiste sur la signature de Skriniar avant mardi soir.

Longtemps désiré, Skriniar en passe de rejoindre le PSG

Cible prioritaire du PSG depuis de longs mois, le dossier menant à l'international slovaque (54 sélections) a fait l'objet d'un gros travail en interne de la part du board parisien. Courtisé lors du mercato estival, les champions de France avaient provisoirement abandonner l'idée de le faire venir dans la capitale devant les demandes très gourmandes des Nerazzurri - qui voulaient récupérer 80 millions d'euros dans l'opération.

Sous contrat avec l'Inter jusqu'en juin prochain, il était un temps question d'une prolongation de Skriniar avec le club italien. Mais celle-ci semble s'être définitivement effondrée en début de semaine, comme confirmé publiquement par l'agent du joueur de 27 ans au cours d'un entretien pour le média TeleNord.

"L'automne dernier, nous avons répondu à toutes les demandes de rendez-vous faites par le club. Après une série de réunions préliminaires, nous avons présenté notre demande financière et par la suite, début novembre 2022, le club nous a présenté une proposition, a raconté le représentant de Milan Skriniar. Environ un mois plus tard, avant Noël, j'ai communiqué à l'Inter la décision de ne pas accepter leur offre, un choix réaffirmé début janvier, avant la finale de la Supercoupe lorsque j'ai également informé les dirigeants nerazzurri Marotta et Ausilio que nous nous sentions libres d'écouter les offres des autres clubs. Ce n'était peut-être pas une communication obligatoire, mais pour le joueur et moi-même, c'était la manière la plus correcte de procéder."

Dès lors, le feu est devenu un peu plus vert pour le PSG, conscient de ne plus avoir à payer une somme folle à un joueur dont le contrat avec son club expire dans moins de six mois. Le dénouement définitif est attendu dans les prochaines heures.