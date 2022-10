Mercato: le PSG devrait revenir à la charge pour Skriniar avec une offre revue à la baisse

Le PSG espère toujours recruter un quatrième défenseur central d'ici à la fin de la saison. Le club de la capitale devrait réactiver la piste menant au Slovaque Milan Skriniar.

Le Paris Saint-Germain n'a pas renoncé à recruter Milan Skriniar. Après avoir échoué cet été, le PSG devrait revenir à la charge cet hiver. L'international slovaque en fin de contrat en juin 2023 n'a toujours pas prolongé à l'Inter. Paris pourrait en profiter pour s’immiscer dans l’ouverture et l'attirer à moindre coût. Les discussions avaient été houleuses en fin de mercato. Une offre légèrement supérieure à 20 M€ est à l'étude.

Le besoin de se renforcer derrière n’a jamais paru aussi vital pour le PSG qu’en cette période marquée par un rythme effréné et le risque de blessure qu'il induit. La répétition des matches dans un calendrier infernal lui a déjà coûté la blessure de Presnel Kimpembe, absent pour quatre à six semaines en raison d’une déchirure à l’ischio-jambier gauche. En attendant le retour de l’international français, Christophe Galtier doit composer avec ce qu’il a sous la main.

Galtier doit encore composer sans Kimpembe

Contre Nice, samedi, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a titularisé Nordi Mukiele dans un rôle de défenseur axial droit, poste habituellement dévolu à Sergio Ramos, décalé à gauche pour l’occasion. S’il peut dépanner dans cette zone du terrain, l’ancien défenseur du Real Madrid y est moins à l’aise. Une autre option, déjà utilisée à trois reprises, s’offre à Galtier, avec la titularisation axe gauche de Danilo Pereira, ce qui permet à Ramos de rester à droite.

L’international portugais, à l’instar de son compère en défense, ne s’y plait guère, même s’il s’adapte aux exigences du poste et dépanne si nécessaire, le plus souvent assez bien en s’appuyant sur ses qualités de placement et d’anticipation. Christophe Galtier sait qu’il dispose de ces deux options mais ni l’une ni l’autre ne paraissent envisageable dans la durée. Raison pour laquelle l’un des objectifs de Campos est toujours de se renforcer à ce poste avec l’ajout d’un quatrième défenseur de stature internationale.