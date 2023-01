Mercato: Skriniar ne prolongera pas à l'Inter, une bonne nouvelle pour le PSG ?

Roberto Sistici s'est clairement exprimé au sujet de l'avenir de Milan Skriniar ce lundi. L'agent du défenseur slovaque a publiquement annoncé son intention de ne pas prolonger son contrat avec l'Inter Milan et d'écouter les offres des clubs susceptibles de l'accueillir librement à la fin de saison.

Cette fois, c'est on ne peut plus clair. Comme avancé par la presse italienne, Milan Skriniar ne prolongera pas son contrat avec l'Inter Milan. Libre en juin prochain, le Slovaque peut déjà se mettre d'accord avec une autre équipe en vue d'y signer pendant l'intersaison. L'agent du central de 27 ans, Roberto Sistici, l'a publiquement confirmé ce lundi au cours d'un entretien pour le média TeleNord.

"L'automne dernier, nous avons répondu à toutes les demandes de rendez-vous faites par le club. Après une série de réunions préliminaires, nous avons présenté notre demande financière et par la suite, début novembre 2022, le club nous a présenté une proposition, a raconté le représentant de Milan Skriniar. Environ un mois plus tard, avant Noël, j'ai communiqué à l'Inter la décision de ne pas accepter leur offre, un choix réaffirmé début janvier, avant la finale de la Supercoupe lorsque j'ai également informé les dirigeants nerazzurri Marotta et Ausilio que nous nous sentions libres d'écouter les offres des autres clubs. Ce n'était peut-être pas une communication obligatoire, mais pour le joueur et moi-même, c'était la manière la plus correcte de procéder, sachant que le sérieux et la transparence sont la meilleure façon de procéder pour nous. Je le répète, nous n'avons jamais manqué aucun rendez-vous avec l'Inter."

Sistici évasif sur le PSG

Proche du PSG pendant le mercato estival, Milan Skriniar fait toujours partie des cibles prioritaires du club francilien pour se renforcer en défense. Si le Slovaque a été expulsé ce lundi contre Empoli lors de la défaite de l'Inter en Serie A (0-1), son nom continue d'entretenir les rumeurs en Ligue 1. Roberto Sistici n'a pas souhaité trop réagir sur la piste parisienne.

"On n'a pas parlé du PSG entre nous, de même qu'on n'a pas fait fuiter nos positions et celles de l'Inter, a encore estimé l'agent du roc slovaque. Etant donné qu'avec l'Inter, on s'était mis d'accord pour traiter le dossier avec la bonne confidentialité, dans un souci de sérénité et de performance de l'équipe et du joueur que j'assiste."

"Pour le moment, la possibilité de prolonger n'existe pas"

Roberto Sistici a également rappelé que l'Inter Milan avait poussé Milan Skriniar vers la sortie pendant l'été 2022. C'est le club lombard qui a envoyé le Slovaque dans les pattes du PSG et non l'inverse selon son agent. De quoi le pousser ensuite à confirmer l'intention de son client de ne pas prolonger son contrat avec la formation intériste.

"Pour le moment, il n'existe pas une telle possibilité (de prolonger avant le mois de juin). Quiconque connaît Milan connaît également son professionnalisme, sa loyauté, et sait très bien qu'il honorera toujours le maillot du club dans lequel il est inscrit, a finalement estimé le représentant de l'international slovaque. Un club qui lui a beaucoup donné et auquel il donnera le meilleur, comme toujours. Certaines instrumentalisations, qui évidemment ne dépendent pas de nous, ne font pas du bien au joueur et nous pensons aussi qu'elles nuisent à la sérénité que l'équipe."