Mercato: ce serait imminent pour Ronaldo à Al-Nassr, on en sait plus sur son contrat en Arabie saoudite

Marca affirme que l'accord entre Cristiano Ronaldo et Al-Nassr est sur le point d'être officialisé. À la clé pour la star portugaise: un contrat très lucratif de deux ans et demi et un rôle d'ambassadeur pour l'Arabie saoudite en vue d'une organisation du Mondial 2030.

Ce ne serait désormais qu'une question d'heures. La signature de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr pourrait être très prochainement officialisée, selon une information rapportée ce jeudi par Marca. Comme cela a été rapporté précédemment par la presse espagnole, un contrat de deux saisons et demi attendrait l'attaquant portugais de 37 ans, sans club depuis son départ de Manchester United en pleine Coupe du monde. Toujours d'après Marca, le club saoudien reconnaît en coulisses qu'un accord de principe a bien été noué avec CR7.

Cristiano Ronaldo devrait toucher un salaire de 200 millions d'euros par an. Mais ce serait seulement en tant que joueur. Car l'accord avec Al-Nassr impliquerait aussi que la star devienne ambassadeur de l'Arabie saoudite jusqu'en 2030. Objectif: soutenir la candidature du royaume avec l'Égypte et la Grèce pour l'organisation de la Coupe du monde 2030.

>> Toutes les infos mercato en direct sur RMC Sport

À Madrid pour s'entraîner

En attendant, depuis l'élimination surprise du Portugal en quarts de finale du Mondial contre le Maroc, Cristiano Ronaldo s'est entraîné à Madrid. Il a effectué des exercices physiques au centre d'entraînement du Real Madrid.

Le quintuple Ballon d'Or âgé de 37 ans a obtenu l'autorisation de Florentino Pérez, le président du Real Madrid, pour utiliser les installations sportives du club à Valdebebas, dans la banlieue de Madrid.

Le dirigeant aurait dit à Ronaldo qu'il pouvait utiliser les installations du Real autant qu'il le souhaitait, mais, selon la presse espagnole, un retour de CR7 à Madrid n'est pas d'actualité.