Mercato: "Ce serait magnifique", Clément Grenier ne ferme pas la porte à un éventuel retour à l'OL

Invité de Génération After ce lundi sur RMC, Clément Grenier n’a pas caché son envie de porter de nouveau le maillot de l’OL, son club formateur. Le milieu de terrain de 32 ans évolue depuis l’an passé à Majorque, en Espagne.

Après Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, l’OL va-t-il retrouver Clément Grenier? Interrogé à ce sujet lors de son passage dans Génération After, ce lundi sur RMC, le milieu de terrain de Majorque (10e de Liga) n'a pas balayé l’idée de retrouver un jour son club formateur. Cinq ans après son départ.

"[Est-il prêt à donner un coup de main?] Ce serait magnifique, a répondu Grenier. A 32 ans il faut encore avoir des rêves. Ce serait magnifique de revenir à Lyon. Mon cœur est lyonnais, et tout le monde sait que j’aime ce club. Et évidemment que je me sens très bien physiquement. On ne sait jamais… Mais je ne me prends pas la tête avec ça. Je suis focalisé sur ma saison à Majorque et sur le maintien. Il nous reste dix-huit matchs à jouer à fond. Je me sens très bien ici avec ma famille. On verra ce qu’il se passe dans le futur. Mais je les suis de près, et je leur souhaite le meilleur pour cette fin de saison."

Pas toujours titulaire dans les Baléares

Après avoir fait ses gammes dans le Rhône, Clément Grenier a débuté son parcours professionnel en 2009. Il a disputé 154 avec les Gones, en inscrivant 18 buts et délivrant 28 passes décisives (toutes compétitions confondues). Son début de carrière a laissé entrevoir de belles promesses, jusqu’à lui ouvrir les portes de l’équipe de France, avec laquelle il compte cinq sélections (entre 2013 et 2014). Mais après avoir manqué le Mondial au Brésil pour une blessure aux adducteurs, le milieu d’1,86m, passé par l’AS Rome, Guingamp et Rennes, a un peu disparu des radars. Au point de se retrouver sans club entre juillet 2021 et mars 2022.

Grenier a finalement rebondi à Majorque, dans les îles Baléares, au large de l’Espagne. En signant un contrat jusqu’en 2024. Cette saison, il a disputé 17 matchs avec le club ibère, dont 8 comme titulaire (toutes compétitions confondues). Pour un but marqué.