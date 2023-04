Mercato: Cengiz Ünder veut rester à l'OM la saison prochaine

Dans un entretien à La Provence ce dimanche, Cengiz Ünder a indiqué son souhait de vouloir rester à l'OM la saison prochaine. Le Turc de 25 ans apprécie son rôle actuel au sein de l'équipe.

Il est devenu un pion essentiel d'Igor Tudor. Avec 39 matchs disputés cette saison pour 25 titularisations, Cengiz Ünder s'épanouit à l'OM, où il est sous contrat jusqu'en juin 2025. Dans un entretien à La Provence ce dimanche, l'international turc a clamé son envie de rester au club.

Ces derniers jours, des rumeurs ont fait état d'un possible départ de Cengiz Ünder l'été prochain, qui ne serait pas forcément retenu par Pablo Longoria. "J'ai lu ça, mais franchement, ce n'est pas d'actualité. Ce n'est pas un sujet. Je suis bien ici. J'ai envie de bien finir la saison, de nous qualifier en Ligue des champions et de rester à Marseille", a répondu le joueur de 25 ans.

Arrivé en juillet 2021, Cengiz Ünder avait commencé la saison dans un rôle de remplaçant. Mais il a réussi à s'imposer. "Je suis un élément important de l'équipe, je veux continuer à l'OM. Mon seul objectif pour cet été, c'est de prendre des vacances! (rires) Et de revenir à Marseille. Partir n'est pas envisageable", a assuré l'ancien de l'AS Rome.

Le tournant du stage de Marbella

Cengiz Ünder assure qu'il n'a "jamais" songé à un départ l'hiver dernier. S'il s'est "posé des questions" lors des premières semaines en marge de l'arrivée d'Igor Tudor et de sa préparation musclée, le Turc estime avoir vécu un tournant lors du stage hivernal à Marbella. "On peut dire que c'est un nouveau Cengiz Ünder", a estimé l'intéressé, satisfait d'avoir inversé la donne grâce à un "état d'esprit totalement différent" et une implication nouvelle à l'entraînement.

Buteur lors de la victoire (3-1) face à Troyes dimanche dernier, Cengiz Ünder a signé sa troisième réalisation de la saison en championnat. Ce dimanche (20h45), l'OM se déplacera sur le terrain de l'OL, dans un match qui pourrait permettre au club phocéen de reprendre sa deuxième place.