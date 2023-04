OM: Vitinha déjà stoppé dans son élan ?

Auteur de ses deux premiers buts sous le maillot marseillais le week-end dernier face à Troyes (3-1), Vitinha est incertain pour le choc face à l’OL dimanche (32e journée de Ligue 1, 20h45). Igor Tudor a confié ce vendredi que l’attaquant portugais avait eu "quelques soucis physiques cette semaine".

Vitinha ne va peut-être pas avoir l’opportunité d’enchaîner. Auteur de ses deux premiers buts le week-end dernier lors de la victoire de l’OM face à Troyes au Vélodrome (3-1), l’attaquant portugais de 23 ans est incertain pour le choc au sommet de la 32e journée de Ligue 1 dimanche face à Lyon (20h45).

"Vitinha a eu des problèmes, il vient de reprendre l'entraînement, on verra comment on pourra l'utiliser pendant le match, a confié Igor Tudor en conférence de presse ce vendredi, sans préciser la nature des pépins physiques du Portugais. Généralement, je ne parle jamais du onze de départ. Il a eu quelques soucis physiques cette semaine, on verra s'il est en mesure de jouer ce week-end."

Nuno Tavares également incertain

Recrue star du dernier mercato hivernal en provenance de Braga, Vitinha a mis neuf rencontres avant d’ouvrir son compteur de buts sous le maillot olympien. "Depuis le retour de la trêve, il a fait des pas de géant sur son adaptation. Il est encore très jeune, il a une grande marge de progression, a détaillé Tudor. Sur le plan technique, il doit peut-être apprendre à mieux protéger le ballon. Il a pris en masse musculaire. Il est généreux dans la surface, il peut pénétrer la défense, être trouvé au bon moment. On est très contents, on espère qu'il continuera comme ça."

Devant les médias, le technicien croate a également indiqué qu’il existe une incertitude autour de Nuno Tavares. "Nuno a pris un coup, on verra s'il est disponible dimanche ou pas", a précisé Tudor. Face à Troyes, le latéral portugais avait passé la rencontre sur le banc. Issa Kaboré s'était occupé de le remplacer dans le onze, avec réussite puisque le Burkinabé avait peut-être réalisé son match référence avec l'OM.