Mercato: Centonze dans le viseur de deux gros clubs en France et deux autres en Espagne

Un des plus gros salaires du FC Metz mais aussi l’un de ses éléments les mieux cotés, Fabien Centonze, aurait tapé dans l’œil de grosses écuries, engagées cette saison sur la scène européenne. Foot Mercato assure que l’OL, Rennes, l’Atlético et Villarreal suivent de près le latéral droit français.

Relégué avec Metz en Ligue 2, Fabien Centonze ne devrait pas rester très longtemps dans l’antichambre du foot français. Le latéral droit intéresse plusieurs écuries européennes, selon Foot Mercato. Deux en France, Lyon et Rennes, et deux en Espagne, l’Atlético de Madrid et Villarreal.

Le club de Moselle serait disposé à laisser filer le Français de 26 ans, sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Sous contrat avec Metz jusqu’en juin 2024, il dispose d’un des plus gros salaires de l’effectif de László Bölöni.

Une progression interrompue par les blessures

Performant avec Metz lors de la première partie de saison 2021-2022 (19 matches pour 4 buts et 1 passe décisive), avant de voir sa progression freinée par un physique fragile début 2022, Centonze a gardé une cote intéressante sur le marché. Qui lui permet aujourd’hui d’être pisté par des clubs présents sur la scène européenne.

Doté d’une valeur estimée à 7 millions d’euros selon le site spécialisé Transfermarkt, le Français pourrait connaître le cinquième club de sa carrière après l’Evian-TG, Clermont, Lens et Metz.