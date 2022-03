Metz: rechute pour Centonze, absent plusieurs semaines

Le latéral droit du FC Metz, Fabien Centonze, a rechuté d'une blessure à la cuisse gauche. Il manquera plusieurs rencontres avant la fin de la saison.

Nouveau coup dur pour le FC Metz après la défaite sur la pelouse de Saint-Etienne (1-0), concurrent direct dans la course au maintien, dimanche. L'un de ses meilleurs joueurs, Fabien Centonze (17 matchs, 4 buts, 1 passe décisive cette saison), a confirmé sur son compte Twitter dimanche avoir rechuté d'une blessure à la cuisse gauche: "Suite aux différents messages reçus ces derniers temps, je tenais à m’exprimer publiquement pour rétablir la vérité. Je suis malheureusement absent des terrains depuis plusieurs semaines. Alors que j’étais censé reprendre la compétition ce dimanche, j’ai rechuté ce jeudi à l’entraînement et je ne pourrai donc toujours pas aider mes coéquipiers et mon club dans cette lutte acharnée pour le maintien. Je souhaite évidemment pouvoir revenir au plus vite afin de participer à cette mission de maintien que nous allons relever tous ensemble pour que le FC Metz puisse évoluer une saison supplémentaire en Ligue 1. Je compte sur vous pour nous soutenir jusqu’au bout et j’espère vous revoir très vite sur les terrains." Selon nos informations, le latéral droit sera absent entre 6 et 8 semaines.

Centonze n'a pas joué en 2022

Fabien Centonze, écarté des terrains depuis le 22 décembre 2021 et un match nul face à l'Olympique Lyonnais (1-1), n'a pas disputé la moindre minute en 2022. Révélé au plus haut niveau depuis son transfert en Lorraine en 2019, Centonze intéressait l'Olympique de Marseille l'été dernier. En avril dernier, il confiait au Canal Football Club avoir des objectifs très élevés. "J’ai 25 ans, j’ai envie de tout connaître dans ma carrière, j’ai de grands objectifs, je veux connaître des Coupes d’Europe, la Ligue Europa et la Ligue des champions, peut-être la Coupe du monde et la sélection. Il y a sûrement des choses que je ne pourrai pas atteindre. Mais si j’ai fait autant de sacrifices, c’est pour pousser le truc encore plus loin. S’il y a une occasion dès l’année prochaine, on se mettra autour de la table et on réfléchira si ça me permet d’évoluer dans ma progression."