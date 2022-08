Mercato: ces sommes folles que les clubs de Premier League s'apprêtent à dépenser

Dans la dernière ligne droite du mercato, qui ferme dans la soirée du 1er septembre en Angleterre, les clubs de Premier League semblent prêts à faire des folies pour compléter leur effectif.

La dernière semaine du mercato anglais s'annonce très agitée. Les dernières informations qui circulent laissent penser que plusieurs clubs de Premier League vont engager de grosses sommes d'ici le 2 septembre, date de fermeture du marché des transferts en Angleterre (1er septembre, 23h00, heure locale).

· Chelsea: plus de 180 millions sur la table?

Quasi 100 millions d'euros pour Wesley Fofana, plus de 70 pour Anthony Gordon, environ 15 pour Pierre-Emerick Aubameyang... Chelsea, qui s'est affaibli et se retrouve juste quantitativement, pourrait bien faire de gros investissements afin d'aborder plus sereinement la première partie de cette saison bien particulière avec la Coupe du monde.

Pour Wesley Fofana, la détermination du joueur à quitter Leicester pourrait accélérer les choses. Le jeune défenseur français de 21 ans, en plein bras de fer, s'entraîne désormais avec l'équipe réserve. D'après les médias britanniques, la direction des Foxes a rejeté cette semaine une troisième offre du club londonien, entre 71 et 83 millions d'euros, en attendant d'en recevoir une quatrième estimée à 95 M€.

L'affaire n'est pas forcément plus simple pour le milieu offensif international espoirs anglais Anthony Gordon (21ans), sous contrat à Everton jusqu'en juin 2025. Par contre, tout indique que Pierre-Emerick Aubameyang finira par revenir à Londres, compte tenu du besoin pour le FC Barcelone d'alléger sa masse salariale.

· Newcastle: tapis sur Isak

Toujours en quête d'un atout offensif de premier plan en attaque depuis le début du projet saoudien, Newcastle United semble avoir décidé de poser 70 millions d'euros sur Alexander Isak (22 ans). L'attaquant suédois de la Real Sociedad, très en vue pendant l'Euro 2021, deviendrait la recrue la plus chère de l'histoire des Magpies. Son bilan de la saison passée est de 10 buts en 41 matchs.

· Manchester United: Antony après Casemiro?

Après avoir engagé plus de 70 millions d'euros pour Casemiro, Manchester United pourrait approcher le seuil des 100 M€ pour Antony, le talentueux attaquant brésilien de l'Ajax (22 ans). Une première proposition de 80 M€ aurait été retoquée par le club néerlandais, qui n'est pas contre conserver son joueur qui dispose encore de trois ans de contrat.

· West Ham: Paqueta dans le viseur

"J'ai peur que Paqueta se barre", disait mardi soir Daniel Riolo dans l'After Foot sur RMC. Dès le lendemain, Sky Sports a fait savoir qu'une offre avait été formulée par West Ham pour le meneur de jeu brésilien de l'Olympique Lyonnais. Le club londonien aurait proposé près de 40 millions d'euros.