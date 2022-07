Mercato: Chancel Mbemba serait tout proche de l'OM

Selon plusieurs médias, dont La Provence, Chancel Mbemba va signer avec l'OM jusqu'en juin 2025. Le défenseur international congolais reste sur une expérience de quatre saisons à Porto, qu'il a quitté en fin de contrat.

Une nouvelle recrue en route vers l'OM? Le défenseur central international congolais Chancel Mbemba devrait s'engager avec le club phocéen, en étant libre de tout contrat après la fin de son aventure avec le FC Porto. Selon La Provence, il est arrivé ce vendredi matin à Marignane, en provenance de Bruxelles.

Chancel Mbemba était courtisé par plusieurs clubs, lui qui reste sur un titre de champion de Portugal. Il a quitté Porto après quatre ans passés au club.

Il devrait être la deuxième recrue estivale du mercato marseillais, après Isaak Touré (Le Havre). Le défenseur Samuel Gigot (Spartak Moscou), arrivé cet été, avait été officialisé en janvier dernier.

Une enquête de la FIFA sur sa date de naissance

Formé à Anderlecht, où il a débuté sa carrière en 2013, Chancel Mbemba est aussi passé par Newcastle au cours de sa carrière. À l'OM, il viendrait renforcer un secteur défensif, amoindri par le départ de William Saliba mais aussi ceux attendus de Duje Caleta-Car et Alvaro Gonzalez.

Chancel Mbemba a été au début de sa carrière sous le coup d'une enquête de la FIFA, qui s'intéressait à la date d'anniversaire du joueur. Officiellement, l'international congolais est né le 8 août 1994. Mais diverses sources ont remis en cause cette information, affirmant qu'il était en fait né six ans plus tôt.

Une chose est sûre: Igor Tudor aura sans aucun doute besoin de Mbemba, 46 matchs toutes compétitions la saison dernière, pour une saison chargée à l'OM avec la Ligue des champions au programme.