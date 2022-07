Mercato: Fabregas va s’engager en Italie

Libre depuis la fin de son contrat avec l’AS Monaco, Cesc Fabregas (35 ans) va s’engager avec le club italien de Côme, pensionnaire de Serie B (D2), pour deux ans avant une possible reconversion comme entraîneur à la clé, selon Sky Sport.

Cesc Fabregas (35 ans) prolonge le plaisir. Selon Sky Sport Italia, le milieu de terrain espagnol a décidé de poursuivre sa carrière en s’engageant prochainement avec le club italien de Côme. L’ancien joueur du Barça est libre depuis la fin de son contrat avec l’AS Monaco et devrait prochainement signer un bail de deux ans avec l’équipe qui a terminé la dernière saison à la 13e place de la Serie B (D2 italienne).

Fabregas serait proche de Dennis Wise, ancienne légende de Chelsea (1990-2001) désormais directeur technique de Côme. Le champion du monde 2010 est, lui, passé chez les Blues pendant quatre ans et demi (2014-2019) avant de rejoindre Monaco en janvier 2019 contre neuf millions d’euros. En trois ans et demi sur la Principauté, l’ancien international espagnol (110 sélections, 15 buts) a disputé 68 matchs (44 buts). Il a très peu joué la saison dernière (cinq matchs toutes compétitions confondues, 117 petites minutes de jeu) sous les ordres de Niko Kovac et Philippe Clement.

Fabregas a vécu sa "pire année" à Monaco

"C'est la pire année non seulement de ma carrière, mais aussi de ma vie, car lorsque je ne suis pas heureux dans le football, je ne suis pas heureux dans ma vie, avait-il confié au moment de son départ. J'ai beaucoup souffert cette année, et ça a été dur mentalement."

Selon Sky Sport, Fabregas envisagerait une reconversion comme entraîneur à l’issue de son contrat à Côme, qui pourrait donc être le dernier de sa riche carrière de joueur professionnel. Formé au Barça, Fabregas avait rejoint Arsenal très jeune (à 16 ans en 2003, jusqu’en 2011) sous les ordres d’Arsène Wenger. Il était ensuite revenu au Barça (2011-2014) avant de s’engager avec Chelsea (2014-2019).

Le milieu de terrain a disputé 721 matchs (125 buts) et collecté 14 titres en clubs, dont deux Ligues Europa et trois titres de champion (deux Premier League, une Liga). Il a également été sacré champion du monde en 2010 et double champion d’Europe (2008 et 2012). Mis en faillite en 2004, le club de Côme a progressivement remonté la pente. En 2019, la société londonienne SENT Entertainment Ltd a racheté le Como 1907, deux ans avant d’être promu en Serie B l’été dernier.