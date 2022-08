Mercato: Chelsea a fait une offre pour Fofana

En quête d’un autre renfort en défense, Chelsea a formulé une offre à Leicester pour le défenseur français, Wesley Fofana (21 ans), selon l’Equipe. Celle-ci a été repoussée.

Chelsea n’en a pas terminé avec son mercato dépensier. Après avoir recruté Kalidou Koulibaly, les Blues cherchent un autre défenseur pour compenser les départs d’Andreas Christensen (Barcelone) et Antonio Rudiger (Real Madrid). Le nom de Jules Koundé fut cité comme une piste potentielle mais l’ancien Sévillan s’est finalement engagé en faveur du FC Barcelone. Le club anglais s’est donc lancé sur une nouvelle piste et elle concerne aussi un Français: Wesley Fofana (21 ans).

Leicester n'est pas vendeur

Selon L’Equipe, Chelsea est passé à l’action en formulant une première offre de 75 millions d’euros aux Foxes. Mais ces derniers l’ont refusée. Ils ne sont pas vendeurs de l’ancien Stéphanois considéré comme une pièce maîtresse de l’équipe où il a immédiatement retrouvé sa place la saison dernière après sa grave blessure (fracture du péroné). Selon le journal, la porte serait toutefois entrouverte en cas de nouvelle offre pour le joueur sous contrat jusqu’en 2027.

L’international Espoirs français semble, lui, bien décider à quitter le club qu’il a rejoint en 2020 contre 35 millions d’euros. Ces derniers jours, il a retiré toutes les références à Leicester sur ses réseaux sociaux et se présente maintenant uniquement comme "footballeur professionnel". Le mercato est encore long et sa situation pourrait évoluer face à l’insistance des courtisans de poids.

Outre Chelsea, Manchester City et le PSG s’intéressent aussi à celui qui tape à la porte de l’équipe de France. Mais il faudra mettre le prix puisque Leicester compte fortement sur lui. Selon The Athletic, une potentielle transaction pourrait se chiffrer entre 95 et 100 millions d’euros, ce qui ferait de Fofana le défenseur le plus cher du monde (devant les 87 millions d’euros de Harry Maguire).

Les Blues disposent des fonds pour aligner une telle somme dans le sillage de leur nouveau propriétaire milliardaire Todd Boehly. Thomas Tuchel, manager de l’équipe, apprécie beaucoup le profil de Fofana et en a fait sa priorité de recrutement en défense. Le joueur, lui, verrait d’un très bon œil un départ dans un top club pour augmenter ses chances de disputer la prochaine Coupe du monde avec les Bleus (21 novembre-18 décembre).