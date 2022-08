Mercato: Chelsea pourrait faire une offre pour De Jong

Désireux de se séparer de Frenkie De Jong pour alléger sa masse salariale, le FC Barcelone pourrait prochainement trouver preneur chez son meilleur ennemi de l'été, Chelsea. Les deux clubs, qui se sont concurrencés sur plusieurs dossiers chauds pourraient enfin trouver un accord selon The Athletic.

Et si l'histoire se finissait par un accord entre les deux clubs ? Opposés sur de nombreux dossiers depuis le début du mercato (Koundé, Raphinha...), le FC Barcelone et Chelsea pourraient conclure un accord pour De Jong. Le club londonien préparerait une offre pour l'international néerlandais selon The Athletic.

Le milliardaire américain Todd Boehly apprécie énormément le profil du milieu de 25 ans. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une demande initiale de Thomas Tuchel dans sa liste de renforts estivaux, le coach allemand aurait donné son accord pour se lancer sur le dossier, une fois consulté.

Azpilicueta et Alonso comme monnaie d'échange ?

Le prix d'un transfert éventuel (85 millions sont proposés par Manchester United) ainsi que le salaire du joueur ne seraient pas un problème pour Chelsea. De plus, l'intérêt du Barça pour César Azpilicueta et Marcos Alonso permet de maintenir un contact permanent entre les clubs, le nom de De Jong étant également sur la table.

Un deal entre les deux clubs est-il possible ? Les relations fraîches entre les deux clubs depuis quelques jours pourraient se réchauffer en raison de leur intérêt commun de collaborer.

Même si le joueur voit son futur en Espagne, Londres n'est pas une destination qui le repousserait, au contraire de Manchester, selon la presse anglaise. Les Blues ont aussi un argument de plus: la Ligue des champions.