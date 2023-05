Mercato: Chelsea cherche le moyen de conserver Joao Félix

Convaincu par Joao Félix, arrivé en janvier en prêt payant sans option d’achat, Chelsea aimerait conserver l’attaquant la saison prochaine. Mais l’Atlético demanderait 100 millions d’euros, d’après AS. Un nouveau prêt ne serait pas à exclure.

Les motifs de satisfaction se font rares cette saison à Chelsea et, visiblement, Joao Félix semble être l’un d’entre eux. Le Portugais, prêté par l’Atlético Madrid en janvier sans option d’achat, n’a pas été titulaire lors des quatre dernières journées de Premier League, mais donne quand même satisfaction à Todd Boehly, nouveau propriétaire des Blues, qui se verrait bien le conserver cet été, d’après AS. Mais la somme demandée par les Colchoneros pourrait poser problème et contraindre l’attaquant à repartir en prêt.

Toujours d’après AS, l’Atlético souhaiterait en effet amortir le montant colossal de 126 millions d’euros qu’il avait déboursé pour recruter Félix à l’été 2019. Pour cela, le club madrilène réclamerait donc une centaine de millions d’euros. Une somme qui serait jugée un peu trop élevée par la plupart des gros clubs anglais, malgré des intérêts certains. Pourtant, un retour de l’attaquant en Espagne n’arrangerait aucun des deux partis.

Une place à prendre à Chelsea

Pour contourner ce problème, l’Atlético pourrait donc avoir à nouveau recours à un prêt payant, sur le même modèle que celui de cette année, qui a coûté 8 millions d’euros à Chelsea. L’arrivée probable d’un nouvel entraineur au club londonien, pour prendre la place d’un décevant Frank Lampard, pourrait donner envie au joueur de s’installer dans la capitale anglaise, pour potentiellement s’y imposer.

Pour l’heure, Félix a disputé 17 matchs depuis son arrivée à Chelsea, inscrivant trois buts. Il s’est toutefois montré impactant en sortant du banc, marquant en seulement six minutes de jeu face à Bournemouth ce week-end (1-3).