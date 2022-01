Mercato: Chelsea en discussions avec Kurzawa, qui ne joue plus au PSG

En quête d’un nouveau latéral gauche cet hiver, Chelsea a ciblé Layvin Kurzawa, actuellement au placard au PSG. Les Blues ont amorcé les premiers contacts pour tenter de recruter le Français de 29 ans, sous contrat jusqu’en 2024 avec Paris.

Neuf petites minutes. Le temps de participer au Trophée des champions perdu face à Lille, le 1er août dernier à Tel-Aviv (1-0). Et puis plus rien. Layvin Kurzawa n’a quasiment pas joué cette saison au PSG. Le défenseur de 29 ans n’entre plus du tout dans les plans de Mauricio Pochettino, qui ne l’a convoqué que cinq fois sur le banc. Sans jamais le faire entrer. Le reste du temps, il est resté en tribunes.

Malgré un contrat qui court jusqu’en 2024, le latéral gauche est désormais le quatrième choix à son poste, derrière Nuno Mendes, arrivé à la fin de l’été en provenance du Sporting (via un prêt payant avec option d’achat), Juan Bernat, qui peine à revenir après sa grave blessure au genou, et Abdou Diallo, qui dispute actuellement la CAN 2022 avec le Sénégal.

Chelsea a eu du mal à concrétiser ses autres pistes

Dans ce contexte, l’ancien joueur de Monaco, recruté à l’été 2015 (25 millions d’euros), pourrait faire ses valises d’ici la fin du mois. Et une belle porte de sortie semble se profiler. En quête d’un renfort pour compenser la sérieuse blessure de Ben Chilwell (peut-être absent jusqu’à la fin de la saison), Chelsea a du mal à concrétiser les dossiers sur lesquels il a tenté d’avancer jusqu'à présent. Les Blues n’ont, par exemple, pas réussi à faire revenir Emerson, prêté à l’Olympique Lyonnais.

Face à cette situation, le club londonien s’est mis en tête de recruter Kurzawa. Le club londonien a amorcé des premiers contacts pour tenter de faire venir le natif de Fréjus (Var). Une opportunité qui pourrait convenir à l’international français (13 sélections, la dernière en mars 2019), à condition que les premières démarches de Chelsea se concrétisent. Avant cette première partie de saison loin des terrains, Kurzawa avait disputé 153 matchs avec Paris (14 buts, 23 passes décisives). Sa cote sur le marché est estimée à 9 millions d’euros par le site spécialisé Transfermartk.