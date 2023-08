Mercato: "Vous me tueriez si on avait dépensé autant", Guardiola voit une différence de traitement avec Chelsea

En conférence de presse ce vendredi à la veille de la réception de Newcastle (samedi à 21h) lors de la deuxième journée de Premier League, Pep Guardiola a abordé les nombreuses dépenses de Chelsea sur le mercato. L'Espagnol estime qu'on le "tuerait" s'il avait autant investi avec les Cityzens sur la même période.

Chelsea bat des records sur le marché des transferts. Depuis l'été 2022 et la reprise du club londonien par l'homme d'affaires américain Todd Boehly, les Blues ont dépensé près d'un milliard d'euros lors des mercatos. En conférence de presse ce vendredi, Pep Guardiola a estimé que lui et Manchester City auraient été "tués" si les Cityzens avaient réalisé la même chose sur la même période.

Depuis 2008, Manchester City est sous pavillon émirati, ce qui a permis au club mancunien de se renforcer considérablement. "C'est plus facile pour Chelsea que pour nous. Je ne pourrais pas être assis ici si on avait dépensé ce que Chelsea a dépensé lors des deux derniers mercatos. Vous me tueriez, vous me tueriez s'est amusé Guardiola. Nous serions scrutés comme vous ne pouvez pas l'imaginer."

Présent sur le banc de Manchester City depuis 2016, Pep Guardiola a eu le temps de façonner son équipe, avec plus de 1,3 milliard d'euros investis depuis. "Et l'autre chose que j'aime beaucoup, c'est quand les gens disent que telle ou telle équipe achète tel ou tel joueur. Manchester City, c'est Pep Guardiola qui achète les joueurs. Je ne savais pas que j'avais beaucoup d'argent en poche pour acheter tous ces joueurs", a recadré l'entraîneur espagnol.

"Nous payons pour ce que nous estimons être juste"

Pep Guardiola est ensuite revenu sur de nombreux exemples où Manchester City a perdu la bataille, ne souhaitant pas investir le prix demandé comme ça a été le cas face à Manchester United pour Harry Maguire en 2019. "Nous essayons de suivre ce que nous avons toujours fait. Payer ce que nous estimons être juste. Sinon, nous avons l'académie", a lancé Guardiola.

"Je ne critique pas Chelsea une seule seconde. Je dis que si nous le faisons, nous sommes morts, a ajouté Guardiola. Dans le monde entier, chaque club peut faire ce qu'il veut. J'ai de l'admiration pour Todd Boehly, je l'ai rencontré. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. S'ils veulent dépenser, je ne sais pas, pour plus de 900 millions d'euros, ils peuvent le faire. Les affaires sont les affaires. Ils vendent beaucoup cette saison, donc ils peuvent le faire".

Partisan d'un mercato qui se terminerait avant le début de la reprise en Premier League, Pep Guardiola a fustigé ceux qui critiquent l'arrivée de l'Arabie saoudite sur le marché. "Tout le monde se plaint de l'Arabie saoudite, mais quand ils frappent à la porte, tout le monde ouvre avec un tapis rouge en disant: 'Que voulez-vous mon ami?' a comparé l'Espagnol. Ils vendent tout, ils sont si heureux. Tout le monde se plaint, mais tout le monde ouvre la porte. Cette ligue, d'autres ligues, se plaignent d'eux jusqu'à ce qu'ils fassent des affaires."