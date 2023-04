Mercato: Chelsea souhaiterait attirer André Onana... et serait prêt à sacrifier Kepa

Chelsea préparerait un nouveau transfert d'envergure. La Gazzetta dello Sport annonce ce mardi que les Blues auraient ciblé André Onana, le gardien de l'Inter, comme leur nouveau numéro 1. Kepa Arrizabalaga pourrait être inclus dans la balance.

Après avoir renforcé sa défense, son milieu et son attaque cet hiver, Chelsea souhaiterait désormais s'attaquer au poste de gardien de but, à en croire les informations de la Gazzetta dello Sport. Le journal italien indique ce mardi que le Camerounais de 27 ans, débarqué l'été dernier en Italie, est devenu la priorité des Blues à ce poste, lesquels pourraient s'appuyer sur leurs très bonnes relations avec les dirigeants de l'Inter pour mener la transaction à bien.

Kepa dans le deal, Mamardashvili en solution de secours ?

Le club de Londres pourrait même inclure Kepa Arrizabalaga dans la balance. Le gardien le plus cher de l'histoire, acheté 80 millions d'euros à Bilbao en 2018, a retrouvé sa place de titulaire aux dépens d'Edouard Mendy. Le coût d'Onana est actuellement estimé à 40 millions et Toddy Boehly, le propriétaire des Blues pour qui l'argent n'est pas le premier des problèmes, serait prêt à offrir aux Intéristes un chèque de 10 millions d'euros en plus du portier espagnol afin d'obtenir l'ex-international camerounais (34 sélections).

Le quotidien aux pages roses ajoute que l'ancien portier de l'Ajax a été supervisé plusieurs fois par les recruteurs milanais, notamment contre Porto et Benfica en Ligue des Champions. Toutefois, en cas d'échéc de la piste André Onana, les Nerazzurri auraient aussi sondé Giorgi Mamardashvili, le gardien géorgien de Valence.