Mercato: Onana explique pourquoi il a choisi l'Inter plutôt que l'OL (malgré le lobbying de Toko Ekambi)

Longtemps courtisé par l’Olympique Lyonnais, André Onana a finalement choisi de poursuivre sa carrière à l’Inter Milan. Arrivé l’été dernier, le gardien a expliqué à Bein Sports les raisons de ce choix.

En 2021, l’OL rêvait de réaliser le grand coup André Onana. À l’époque à l’Ajax Amsterdam, le gardien semblait alors en passe de rejoindre la France. Mais le choix du Camerounais s’est finalement porté sur l’Inter Milan, qu’il a rejoint l’été dernier, à la fin de son contrat.

Après avoir alterné avec Samir Handanovic en début de saison, Onana commence à enchainer les titularisations, tout en se montrant performant. Au micro de Bein Sports, le joueur de 27 ans a expliqué les raisons de son refus de rejoindre les Gones: "Je parlais avec le président Aulas. Mais je ne pouvais pas choisir Lyon et laisser l’Inter. Je pense que l’Inter est un cran au-dessus de Lyon (…) Avec l’Inter, je pense que j’aurai plus de facilités pour remporter la Ligue des champions et des trophées majeurs."

Le forcing de Toko-Ekambi

L’OL avait pourtant un atout majeur dans ses rangs. Actuellement prêté à Rennes, Toko-Ekambi a longtemps fait le forcing afin de convaincre son compatriote de le rejoindre: "Tout le temps il me disait 'c’est toi qu’on attend'. Il me mettait la pression (rires). Chacun suit son chemin, et c’était important pour moi de rejoindre l’Inter."

Une "pression" insuffisante pour détourner Onana de l’Inter: "Pour ma carrière et mes ambitions, c’était important de venir en Italie. Je pense qu’ils ont une meilleure formation pour les gardiens. Je pense avoir fait le bon choix. Ça n’a pas été facile de dire non à Lyon." Alors que les Gones peinent à obtenir des résultats avec une décevante 10e place, les Milanais sont troisièmes en Serie A et qualifiés pour les quarts de la Ligue des champions. Il affrontera la séduisante équipe de Benfica, afin de se rapprocher de son rêve de sacre en Coupe d’Europe.