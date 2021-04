Mercato: ciblé par Tottenham, Ten Hag prolonge avec l'Ajax

Annoncé comme la cible prioritaire de Tottenham en vue de la saison prochaine après le renvoi de José Mourinho, Erik Ten Hag a prolongé d'un an avec l'Ajax Amsterdam. Le technicien néerlandais est désormais lié au club jusqu'en juin 2023.

Tottenham peut tirer une croix sur l'une de ses pistes prioritaires. Ciblé pour prendre les rênes des Spurs la saison prochaine après le renvoi de José Mourinho, Erik Ten Hag ne rejoindra pas l'équipe londonienne.

En poste à l'Ajax depuis 2017, le technicien néerlandais de 51 ans va poursuivre l'aventure avec l'équipe ajacide. Ce vendredi, le mythique club hollandais a officialisé la prolongation de son entraîneur jusqu'en juin 2023, soit pour un an de plus.

Comme indiqué par RMC Sport, les Anglais avaient officialisé leur intérêt auprès du technicien et devaient désormais présenter leur projet et leur offre à l’entraîneur. De son côté, Ten Hag aspirait à finir la saison en championnat et offrir un nouveau titre à l'Ajax avant d'étudier son avenir.

Après Nagelsmann, Tottenham prend un sérieux coup de froid

Depuis le départ de José Mourinho, Tottenham a placé son ex-joueur, Ryan Mason, sur le banc. L'ancien milieu a été promu sur le banc des Spurs à seulement 29 ans alors qu'il avait du mettre un terme à sa carrière prématurément après une grave blessure à la tête en 2017.

Après le départ du Portugais, Tottenham avait alors communiqué que Ryan Mason assurerait l'intérim jusqu'à la fin de saison. Mais le board londonien étudiait déjà les différentes options possibles pour la saison prochaine.

D'après les indiscrétions du journaliste italien Fabrizio Romano, les Spurs avaient approché Julian Nagelsmann mais l'Allemand a rapidement décliné la proposition pour finalement rejoindre le Bayern Munich, qu'il entraînera la saison prochaine.

Dernièrement, le nom d'Erik Ten Hag revenait avec insistance du côté de Tottenham. Avec la prolongation du technicien néerlandais à l'Ajax, Tottenham voit une nouvelle piste s'envoler.

Ces derniers jours, Sky Sports plaçait aussi l'entraîneur de Leicester City, Brendan Rodgers, dans le viseur des Spurs. Toutefois, le technicien des Foxes n'aurait aucune intention de rejoindre Tottenham et aurait davantage confiance en le projet de Leicester, ambitieux et avec de nombreux joueurs prometteurs à disposition.